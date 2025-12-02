La fecha 5 de los cuadrangulares: horarios, partidos clave y lo que se juega cada equipo

Dimayor confirmó la programación de una jornada que puede dejar finalistas definidos o abrir la pelea hasta el último día. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

La Liga BetPlay II entró en zona de definición, donde cada detalle puede pesar, y un acierto —o un descuido— puede definir qué equipos disputarán la final. Con la programación de la fecha 5 de los cuadrangulares ya sobre la mesa, la Dimayor abrió la semana que tendrá a los dos finalistas del segundo semestre.

La jornada llega después de un cuarto capítulo que reacomodó fuerzas. Junior tomó el mando del Grupo A con autoridad tras superar a Nacional en Barranquilla y quedó mirando a todos desde arriba. Si América logra vencer al DIM en su juego pendiente, pasará a escoltar al Tiburón, aunque todavía con margen estrecho.

En la otra orilla, Tolima sigue firme en el Grupo B con 10 puntos y dejando atrás a un Bucaramanga que, con 7, ya no puede regalar absolutamente nada.

Pero lo que viene en la quinta fecha no solo tiene aroma de definición: también trae decisiones que pueden alterar el orden previsto. Los cuatro duelos aparecen con horarios distintos, aunque uno de los protagonistas ya alzó la voz para pedir un cambio que reacomodaría toda la noche del jueves.

La programación de la fecha 5

Grupo B – miércoles 3 de diciembre

6:20 p.m. : Fortaleza vs. Santa Fe – Estadio de Techo

8:30 p.m.: Bucaramanga vs. Tolima – Estadio Américo Montanini

El primer movimiento lo tendrán los equipos del Grupo B, donde se juega un partido que huele a final anticipada: Bucaramanga y Tolima, separados por solo tres puntos, pueden dejar liquidado el grupo en caso de triunfo pijao. Si el equipo de Lucas González consigue ganar o empatar en suelo santandereano, asegurará la clasificación. Bucaramanga, con el triunfo, dejará todo en disputa para la última fecha.

Santa Fe y Fortaleza, mientras tanto, cruzan caminos desde situaciones opuestas. Los cardenales, golpeados en la tabla, juegan por obligación más que por esperanza. Fortaleza, ya sin margen, busca cerrar un cuadrangular que se le hizo cuesta arriba.

Grupo A – jueves 4 de diciembre

6:30 p.m. : Nacional vs. Medellín – Atanasio Girardot

8:35 p.m.: Junior vs. América – Metropolitano

El jueves será la noche más cargada de la fecha. El clásico paisa llega con la urgencia de Nacional, que solo le sirve ganar. El equipo verde está contra las cuerdas y cualquier tropiezo lo sacará de la pelea por la final. Medellín, aunque todavía con vida matemática, sabe que una derrota lo dejará en condición idéntica. No es solo un clásico: es un duelo de supervivencia.

Más tarde, en Barranquilla, Junior recibe a América en un partido que puede consolidar la ventaja del líder o encender por completo el cuadrangular. Los escarlatas están obligados a ajustar lo que no han resuelto y a sumar si quieren llegar con opciones a la última fecha.

La petición de Nacional que podría cambiarlo todo

En medio de la tensión competitiva, surgió un detalle que no estaba en la hoja de ruta. Nacional pidió formalmente que los partidos del jueves se disputen de manera simultánea, argumentando criterios de juego limpio ante la estrechez del cuadrangular. La solicitud, revelada por el periodista Mauricio Agudelo, está en estudio y la Dimayor deberá responder si modifica o no la programación.

Por ahora, la grilla se mantiene tal como fue anunciada, pero cualquier cambio impactaría directamente en la preparación de los equipos.

