David Alonso sumó un nuevo podio en la Moto2: así fue su espectacular carrera

David Alonso, en el circuito del Gran Premio de Aragón. Foto: EFE - Javier Cebollada

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David Alonso volvió al podio de Moto2 con una gran remontada en el Gran Premio de Aragón. El colombiano terminó tercero en MotorLand, a solo 0.223 segundos del ganador, el español Alonso López, después de una carrera en la que fue creciendo con el paso de las vueltas.

Izan Guevara completó el segundo lugar, a 0.118, en un desenlace extremadamente cerrado: los cinco primeros cruzaron separados por menos de siete décimas.

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Alonso tuvo una buena largada y se ubicó sexto, pero fue especialmente en la segunda mitad de la carrera cuando comenzó su avance.

El colombiano ganó tres posiciones, superó durante su remontada a Manu González, Daniel Holgado y Collin Veijer, y llegó a instalarse tercero cuando quedaban tres vueltas.

Incluso alcanzó a pelear con Guevara por la segunda posición antes de cruzar la meta y asegurar un podio que significó su recuperación después de dos Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos.

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El resultado también le permitió avanzar en la clasificación del Campeonato Mundial de Moto2. Alonso quedó sexto con 132 puntos, una victoria y tres podios en la temporada.

Manu González continúa como líder con 207,5 unidades, seguido por Guevara con 175, Senna Agius con 149, Iván Ortolá con 144,5 y Daniel Holgado con 137. El colombiano está ahora a cinco puntos de su compañero Holgado y a 75,5 del liderato.

Así ha sido la temporada de David Alonso

La temporada de David Alonso ha combinado una rápida adaptación con algunos fines de semana complicados. Después del retiro inicial en Tailandia, encadenó cinco carreras consecutivas dentro del top seis y más adelante consiguió su primer podio con el segundo lugar en República Checa.

El gran salto llegó en Países Bajos, donde logró su primera victoria en Moto2, antes de atravesar dos fechas difíciles con el retiro en Alemania y el puesto 21 en Gran Bretaña.

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El tercer lugar conseguido ahora en Aragón representa una reacción inmediata después de esos dos resultados sin puntos.

Con una victoria, un segundo puesto y este tercero, Alonso suma tres podios durante la temporada y alcanza los 132 puntos que lo ubican sexto en el campeonato.

Su campaña muestra una constante presencia cerca de los puestos de punta, aunque los retiros y algunos resultados fuera de la zona de puntos todavía han condicionado su posición en la general.

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