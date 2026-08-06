Basket Directo Cup 2026: Barranquilla recibe el torneo que impulsa el talento del baloncesto

El certamen se realizará del 6 al 9 de agosto en el Coliseo Elías Chegwin. Foto: Basket Directo Cup

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Barranquilla volverá a convertirse en el epicentro del baloncesto colombiano con la disputa de la Basket Directo Cup 2026, torneo que celebrará su segunda edición entre el 6 y el 9 de agosto en el tradicional Coliseo Elías Chegwin. El campeonato reunirá a seis equipos del Caribe y las islas con el propósito de impulsar el desarrollo del deporte y brindar una vitrina para las nuevas figuras del baloncesto nacional.

La competencia contará con representación de cuatro ciudades. Barranquilla tendrá tres equipos en acción: Robles Team, Tiburones y Royals. A ellos se sumarán VIP Elite, de Cartagena; Samarios, de Santa Marta; e Islanders, de San Andrés.

Uno de los principales atractivos del evento será que el ingreso será completamente gratuito durante los cuatro días de competencia, aunque estará sujeto al aforo del escenario.

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Un formato dinámico para definir al campeón

El torneo se disputará con un sistema que busca mantener la emoción hasta el último partido. Los seis equipos estarán divididos en dos grupos de tres integrantes. Tras la fase de grupos, los segundos y terceros de cada zona disputarán un Play-In, mientras que los líderes avanzarán directamente a las semifinales. Los ganadores de estas llaves jugarán la gran final del domingo.

La programación comenzará el jueves 6 de agosto con dos encuentros estelares. A las 7:00 p.m., Robles Team se enfrentará a Islanders, mientras que a las 8:20 p.m. se medirán Tiburones y Royals.

El viernes 7 de agosto se disputarán seis partidos correspondientes a la fase de grupos desde las 2:00 p.m.. Posteriormente, el sábado 8 será el turno del Play-In y las semifinales, mientras que el domingo 9 de agosto se celebrará la gran final y la ceremonia de premiación.

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Así son los grupos de la Basket Directo Cup 2026

Grupo A

Robles Team (Barranquilla)

Islanders (San Andrés)

VIP Elite (Cartagena)

Grupo B

Tiburones (Barranquilla)

Royals (Barranquilla)

Samarios (Santa Marta)

Una plataforma para el talento regional

Más allá del título, la Basket Directo Cup busca consolidarse como una plataforma para el crecimiento del baloncesto colombiano desde las regiones. El certamen pretende dar visibilidad al talento del Caribe y del archipiélago de San Andrés, fortaleciendo el proceso de formación de jugadores y promoviendo la competencia entre equipos emergentes.

Con el lema “Todo comienza aquí”, la organización apuesta por convertir este torneo en un punto de partida para futuras figuras del baloncesto nacional y en una cita obligada para los aficionados de este deporte en la región.

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