La FIFA admitió errores en el polémico proyecto de Gianni Infantino y pidió disculpas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Ciudad de México. Foto: EFE - Madla Hartz

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La FIFA reconoció públicamente que cometió errores durante el desarrollo del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba comercializar participaciones de algunas de sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo, con inversores privados.

A través de un comunicado, el máximo organismo del fútbol mundial admitió que el proceso “debería haberse gestionado de otra manera” y ofreció disculpas a las 211 federaciones miembro por la forma en que se llevaron a cabo las conversaciones alrededor del proyecto.

Como parte de las medidas adoptadas, la FIFA anunció que realizará una revisión interna de todo el procedimiento y presentará un informe con las conclusiones durante la próxima reunión del Consejo de la FIFA, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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La FIFA defiende su actuación y respalda a Infantino

Pese a reconocer errores en la gestión del proyecto, la entidad insistió en que todas las actuaciones relacionadas con el FIFA Forward Enterprise se realizaron en pleno cumplimiento de su marco normativo y de los procedimientos establecidos.

Además, lanzó una advertencia sobre las críticas recibidas en las últimas semanas, asegurando que no tolerará nuevos ataques contra la integridad de la organización, su modelo de gobernanza y el debido proceso.

“La retirada del proyecto permitió acordar que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, su buen gobierno ni a sus procesos, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger su nombre y reputación. Siempre se aprende de estas experiencias y la FIFA continuará mejorando sus procedimientos. Aunque se cometieron errores, todas las actuaciones se realizaron dentro del marco normativo de la organización”, dice el comunicado.

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Durante la reunión en la que se abordó la situación, la Junta de la FIFA y el secretario general expresaron su respaldo al presidente Gianni Infantino, quien también reiteró públicamente su confianza en el secretario general Mattias Grafström y en el trabajo de toda la administración.

“Tras una reunión en Rabat, Marruecos, el Secretario General de la FIFA y los miembros de la Junta Directiva de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como único funcionario elegido por las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA . Por su parte, el Presidente de la FIFA reiteró su pleno apoyo al Secretario General de la FIFA y a la Administración de la FIFA por su labor necesaria y excepcional en la consecución de su visión”.

Promesa de mayor transparencia

La FIFA también reconoció que las comunicaciones y la coordinación entre las diferentes partes involucradas en el proyecto pueden mejorar, por lo que se comprometió a implementar mecanismos que permitan procesos más eficientes y transparentes.

Asimismo, destacó la labor realizada por su equipo administrativo durante la organización de la Copa Mundial y aseguró que el trabajo conjunto ha sido clave para el éxito de sus principales competiciones.

Finalmente, el organismo manifestó su confianza en que esta revisión permitirá fortalecer la gobernanza institucional, recuperar la confianza de las federaciones miembro y afrontar los próximos desafíos con mayor unidad.

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La FIFA también confirmó que continuará trabajando con las distintas partes interesadas para seguir impulsando el desarrollo del fútbol mediante el programa FIFA Forward, una iniciativa que beneficia a las 211 federaciones afiliadas alrededor del mundo.

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