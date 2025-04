“Bienvenido al club”: Rory McIlroy entra al exclusivo Grand Slam del golf

El norirlandés se impuso en el Masters de Augusta y completó una hazaña que solo la han conseguido seis golfistas en la historia. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Rory McIlroy ya no es solo uno de los grandes nombres del golf moderno. Desde este domingo, es parte de una élite que trasciende épocas: el club de los seis jugadores que han ganado los cuatro majors. El norirlandés lo logró en Augusta, con un cierre vibrante ante Justin Rose en el primer hoyo de desempate, y así completó el llamado Grand Slam de carrera.

Este no es cualquier logro. En más de un siglo de historia del golf profesional, solo media docena de jugadores han conseguido este hito: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus, Tiger Woods… y ahora McIlroy. Todos leyendas.

La reacción fue inmediata y vino desde lo más alto. Tiger Woods, que logró su Grand Slam en 2000, publicó: “Bienvenido al club, @McIlroyRory. Completar el Grand Slam en Augusta es algo especial. Tu determinación durante esta ronda y durante todo este recorrido ha demostrado su valía, y ahora formas parte de la historia. ¡Estoy orgulloso de ti!”.

Gary Player, con 89 años y aún una voz respetada en el golf mundial, también lo felicitó públicamente: “Este es uno de los logros más excepcionales y difíciles del deporte. Nos enorgullece añadir a Rory a nuestro exclusivo club”.

¿Qué significa el “club” del Grand Slam de golf?

Hablar del Grand Slam en golf no es solo listar trofeos. Es haber ganado el Masters de Augusta, el US Open, el British Open y el PGA Championship. Ganarlos no en un año, como el Grand Slam “puro”, pero sí a lo largo de una carrera. El Grand Slam de carrera es tan raro porque requiere una combinación única de talento, consistencia, y capacidad de adaptación a escenarios muy distintos: desde los greenes rápidos de Augusta hasta los links ventosos del Reino Unido.

McIlroy ya tenía tres de los cuatro desde hace una década. Augusta era su muro. Un lugar de frustraciones y caídas dolorosas. Por eso, esta victoria no es solo un trofeo más: es cerrar un círculo. Es superar un fantasma.

El triunfo de McIlroy no solo suma a su palmarés. Lo coloca en una conversación diferente. No es exagerado decir que entra, oficialmente, en la historia grande del golf. Esos seis nombres, los del club del Grand Slam, marcan una línea. Están en otra categoría. Y ahora, McIlroy está entre ellos.

