Buga albergará la Carrera Ser Inspiración, el primer evento atlético con sello Marca País

La cuarta edición se disputará el 5 de diciembre de 2026 en Buga, donde espera reunir cerca de 4.000 participantes entre atletas olímpicos, paralímpicos, élite y aficionados. Foto: Ser Inspiración

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La Carrera Atlética Ser Inspiración dio un paso importante en su crecimiento al convertirse en el primer evento atlético de Colombia en recibir la Licencia de Uso de Marca País Colombia, un reconocimiento otorgado por ProColombia a iniciativas que representan los valores, la diversidad y el potencial del país. Junto a este anuncio, la organización confirmó que la cuarta edición de la competencia se realizará el 5 de diciembre de 2026 en Guadalajara de Buga.

La obtención de esta licencia incorpora a la carrera a un grupo de organizaciones, empresas y proyectos que hacen parte de la estrategia “Colombia, el País de la Belleza”, destacándose por criterios relacionados con la inclusión, el desarrollo territorial, la sostenibilidad, la promoción turística y la construcción de una imagen positiva del país.

Un evento que espera reunir a 4.000 participantes

Para su edición de 2026, la organización proyecta la participación de cerca de 4.000 corredores, consolidando el crecimiento que ha tenido el evento en el Valle del Cauca. La jornada contará nuevamente con la presencia de atletas olímpicos, paralímpicos, deportistas élite y aficionados, con el objetivo de compartir un espacio abierto para personas de diferentes edades, condiciones y niveles deportivos.

La competencia ya cuenta con el aval deportivo para su realización y tendrá el respaldo de la Alcaldía de Guadalajara de Buga, entidad que continuará trabajando junto a la organización para fortalecer la iniciativa como una apuesta deportiva, social y turística para la región.

Además del apoyo institucional, la carrera mantiene el acompañamiento de diferentes aliados públicos y privados que han respaldado su desarrollo desde las primeras ediciones.

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Recorridos para todos los niveles

La edición de 2026 ofrecerá recorridos de 3K, 5K, 10K y 15K, diseñados para integrar a niños, familias, corredores recreativos, atletas de alto rendimiento y deportistas con discapacidad.

Según la organización, esta estructura busca mantener el enfoque incluyente que ha caracterizado al evento desde su creación, brindando espacios para que personas con diferentes capacidades puedan participar en igualdad de condiciones.

Un recorrido por el patrimonio de Buga

Uno de los principales atractivos de la carrera será nuevamente su circuito urbano, que atravesará algunos de los sitios más representativos de Buga. Entre ellos se encuentran el Parque José María Cabal, la Basílica del Señor de los Milagros, el Teatro Municipal, la Catedral de San Pedro, el sector de Santo Domingo, el Palacio de Justicia, la histórica Estación del Ferrocarril, el Hotel Guadalajara de Buga, el Puente de la Libertad y el Faro de Buga, donde estará ubicado el último kilómetro del recorrido.

La propuesta busca que corredores y visitantes conozcan parte del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de una ciudad reconocida como Pueblo Patrimonio de Colombia, integrando el deporte con la promoción turística del municipio.

Un reconocimiento para las regiones

Para Francisco Sanclemente, fundador de la Carrera Ser Inspiración y atleta paralímpico colombiano, la obtención de la licencia trasciende el reconocimiento al evento y representa también un respaldo a las iniciativas que nacen fuera de las grandes ciudades.

“Que la Carrera Ser Inspiración sea hoy Marca País significa que ya no solo estamos representando una carrera o una ciudad. Estamos representando una manera de entender a Colombia: diversa, resiliente, incluyente y capaz de construir cosas extraordinarias desde cualquier rincón del país. No elegimos Buga únicamente porque aquí nacimos. Elegimos Buga porque creemos que las ciudades pequeñas también merecen escenarios grandes”, afirmó Sanclemente.

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