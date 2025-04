Camila Osorio se despidió del Madrid Open tras perder con Elise Mertens

La nortesantandereana perdió en segunda ronda en sets corridos 6-3 y 6-2. Foto: Getty Images via AFP - CLIVE BRUNSKILL

La aventura de Camila Osorio en el WTA 1000 de Madrid llegó a su fin este viernes tras caer en segunda ronda ante la belga Elise Mertens por 6-3 y 6-2 en un duelo que duró una hora y 35 minutos. La tenista colombiana, actualmente número 54 del ranking mundial, no pudo repetir la buena actuación de su debut, cuando venció a su compatriota Emiliana Arango.

Con 23 años y tras consagrarse campeona del WTA 250 de Bogotá hace unas semanas, Osorio llegaba a Madrid con confianza. Sin embargo, el sorteo no fue benévolo: en segunda ronda le tocó enfrentar a Mertens, número 26 del mundo, ganadora del Abierto de Singapur este año y finalista en Hobart.

Desde el comienzo, la belga mostró solidez. Dominó el partido desde el fondo de la pista y aprovechó cada oportunidad. Con un 82 % de efectividad en su primer servicio, 26 puntos ganados al resto y apenas una doble falta —contra cuatro de Osorio—, Mertens impuso condiciones desde el inicio.

En el primer set, el quiebre llegó en el quinto game. La belga se adelantó 3-2 tras romper el saque de Osorio y consolidó de inmediato para ponerse 4-2. La colombiana respondió con un game al servicio y llegó a colocarse 0-30 en el siguiente juego, insinuando una posible reacción. Pero Mertens reaccionó con frialdad: encadenó cuatro puntos consecutivos y estiró la ventaja a 5-3. Poco después, volvió a quebrar para llevarse el set 6-3.

El arranque del segundo parcial trajo un atisbo de esperanza para Osorio, quien tuvo dos oportunidades de quiebre en el primer game. No las aprovechó, y Mertens no perdonó: tomó la delantera y ya no soltó el control. Un nuevo quiebre en el cuarto juego le permitió ponerse 3-1 arriba, y a partir de ahí el trámite se inclinó definitivamente a su favor. El set terminó 6-2 y con él, la participación de Osorio en Madrid.

Ahora, la belga se enfrentará en octavos a Aryna Sabalenka, número uno del mundo y campeona en Madrid en 2021 y 2023, que viene de vencer en su debut a la rusa Anna Blinkova. Para Mertens, será un desafío mayor. Para Osorio, toca mirar hacia adelante y seguir sumando en una temporada donde ya sabe lo que es levantar un trofeo.

