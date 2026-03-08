El gran torneo de Camila Osorio en Indian Wells terminó contra Naomi Osaka: así fue el juego

La tenista colombiana quedó eliminada del WTA 1000 de Indian Wells tras caer en tres sets contra Naomi Osaka, quien se impuso 6-1, 3-6 y 6-1 y avanzó a los octavos de final en California. Foto: Camila Osorio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tenista colombiana Camila Osorio terminó su participación en el WTA 1000 de Indian Wells luego de perder este domingo frente a la japonesa Naomi Osaka, quien se impuso con parciales de 6-1, 3-6 y 6-1 en un partido que duró una hora y 39 minutos en el desierto californiano.

La jugadora asiática, actual número 16 del ranking WTA y cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam, mostró su jerarquía en los momentos clave del encuentro y selló su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo.

Un inicio complicado para la colombiana

El partido comenzó con un claro dominio de Osaka. Durante el primer set, Osorio tuvo problemas con su servicio, logrando apenas un 29 % de efectividad en los puntos jugados con su saque, lo que permitió que la japonesa tomara rápidamente el control del marcador.

Aunque la cucuteña logró romper el saque de su rival en una ocasión para evitar el 6-0, Osaka mantuvo la presión y terminó llevándose el primer parcial por 6-1, apoyada en la potencia de su juego desde el fondo de la pista.

Reacción de Osorio y un tercer set decisivo

La historia cambió en el segundo set. Osorio elevó considerablemente su rendimiento, especialmente con el servicio, donde aumentó su efectividad hasta el 67 %. Ese ajuste le permitió sostener mejor sus turnos de saque y conseguir un quiebre clave que inclinó el parcial a su favor.

Con mayor confianza y solidez en los intercambios, la colombiana se llevó la manga por 6-3, obligando a que el encuentro se definiera en un tercer set.

Sin embargo, en el parcial definitivo Osaka recuperó el control del partido. La japonesa volvió a imponer su potencia, especialmente con la derecha, y volvió a marcar diferencias en el marcador para cerrar el encuentro con otro 6-1.

“Traté de ser más positiva. Sentí que en el segundo set me estuve quejando mucho y pensé que mi hija podría estar viéndome ahí lamentándome por la pista, así que tenía que cambiar la actitud”, comentó la japonesa tras asegurar su paso a la siguiente ronda.

Un torneo positivo para Osorio

A pesar de la eliminación, Camila Osorio (61 del mundo) firmó una destacada actuación en Indian Wells. En la ronda anterior protagonizó una de las remontadas más importantes de su carrera al salvar tres puntos de partido frente a la estadounidense Iva Jovic.

En ese encuentro, la colombiana logró imponerse por 4-6, 7-6 (4) y 6-3, resultado que le permitió alcanzar por primera vez la tercera ronda del torneo californiano.

Con la victoria ante Osorio, Osaka vuelve a instalarse en la cuarta ronda de Indian Wells, instancia que no alcanzaba desde 2019. En su próximo desafío tendrá un duro reto ante Sabalenka, quien llegó a los octavos tras vencer a la rumana Jaqueline Cristian por 6-4 y 6-1 en 71 minutos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador