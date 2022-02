Camila Osorio y Daniel Galán, a revalidar su buen momento

Daniel Galán encarará su sexto torneo de 2022, mientras que Camila Osorio jugará su segunda competencia de la temporada. // EFE - AFP Foto: Crédito: EFE - AFP

María Camila Osorio y Daniel Galán buscan mantener el buen nivel que tuvieron en 2021. Por un lado, la cucuteña, tras su participación en el Abierto de Australia, vuelve hoy a las canchas en el Abierto 250 de Guadalajara (México). Osorio llega al torneo con la mejor ubicación de su carrera en el escalafón mundial, en el que ya es 45, después del gran rendimiento que tuvo en 2021.

Por el otro lado, Daniel Galán, que jugará el Abierto de Chile, también buscará su lugar en el top 100 de la ATP y espera seguir con los buenos números que ha tenido en el inicio de la temporada en 2022. El santandereano ya logró un campeonato en el Challenger de Concepción (Chile) y tuvo aceptables rendimientos en los abiertos de Córdoba (Argentina) y de Río de Janeiro (Brasil).

Camila Osorio, a ganar títulos de la WTA

El vertiginoso ascenso de María Camila Osorio en el último año le abrió las puertas de los torneos más importantes de esta temporada. La cucuteña participó en el Abierto de Australia, el único Grand Slam que no pudo disputar en 2021, y actualmente está preparando Roland Garros.

Guadalajara será su primer reto en ese camino y abrirá la competición enfrentando a la búlgara Viktoriya Tomova, número 106 de la WTA. Osorio llega como una de las favoritas al campeonato al ser la cuarta mejor preclasificada del torneo, por detrás de la británica Emma Raducanu (12), la estadounidense Madison Keys (29) y la española Sara Sorribes (32).

La participación de la colombiana en Guadalajara estuvo en duda hasta el último momento por unos dolores abdominales que la aquejaban. “Después de Australia tenía mucha ilusión de volver a competir, pero tuve que parar un tiempo por una molestia que tuve en el abdomen. Ya estoy de vuelta y me siento bien”, aseguró Osorio en la previa de la competencia.

La colombiana también jugará en dobles junto a la húngara Panna Udvardy (83) y enfrentará en primera ronda a la dupla de la japonesa Nao Hibino (94) y la polaca Paula Kania (137).

Después de su campeonato en la Copa Colsánitas de Bogotá en 2021, la colombiana de 20 años tiene el objetivo de sumar más títulos este año que le permitan dar el salto definitivo para seguir subiendo posiciones en la WTA. “El escalafón no me importa, solo quiero jugar y competir. En la cancha somos iguales y no importa nada más. Voy con la ilusión de ganar títulos y partidos, pero hay que ir paso a paso, pensando en cada juego”.

Daniel Galán, con la cabeza en el top 100 de la ATP

Por su parte, Daniel Galán, 104 en el escalafón de la ATP, sigue persiguiendo su objetivo de meterse entre las 100 mejores raquetas del mundo. El bumangués quiere superar su mejor puesto en el ranquin (102), que consiguió el año pasado.

El inicio de 2022 para Galán ha sido bueno. Campeón del Challenger de Concepción, tras derrotar al argentino Santiago Fa Rodríguez Taverna, tuvo dos buenas participaciones en el Abierto de Córdoba, en el que cayó en cuartos con Diego Schwartzman, y en el Abierto de Río de Janeiro, en el que perdió contra Federico Delbonis.

Ahora el bumangués está listo para debutar este martes en el Abierto de Chile contra el español Jaume Munar (92) en la primera ronda del campeonato.

Emulando lo que consiguió Camila Osorio el año pasado, Galán necesita ganar campeonatos y más partidos para subir puestos en la ATP y entrar directamente a los torneos más importantes del año.