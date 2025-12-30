Campeón de la Superliga de Microfútbol pide apoyo en medio de difícil panorama financiero

Plantel de Acacías-Sikuani, campeón de la Superliga de Microfútbol 2025. Foto: Archivo Particular

El vigente campeón de la Superliga de Microfútbol, Acacías-Sikuani, atraviesa una difícil situación por su panorama financiero, sobre todo en el marco de su participación en la Copa Intercontinental de Fútbol de Salón que se realizará en Posadas, Argentina el próximo año.

“Somos un equipo profesional que representa a la ciudad y sobre todo que le abre las posibilidades al talento y la juventud (...), pero no nos han visto como realmente somos, como un equipo que compite con los mejores del país y que vamos a representar a Colombia a nivel nacional”, comentó José María “El Sema” Gaviria, periodista y máximo accionista de Acacías-Sikuani.

El directivo expresó su preocupación y pidió apoyo ante la situación que ha puesto en jaque la logística del equipo. “Hemos tocado las puertas metas de Idermeta, de la Gobernación, buscando el apoyo para sacar adelante el club, para tener la posibilidad de dar herramientas. Pero ha sido difícil”.

Acacías-Sikuani aseguró su clasificación a la Copa Intercontinental de Fútbol de Salón tras consagrarse campeón de la quinta edición de la Superliga de Microfútbol, venciendo a Real Catatumbo, de Norte de Santander, en la final disputada en septiembre pasado.

Cuando celebró su título en la Superliga de Microfútbol, Gaviria agradeció, entre a otros, a la Alcaldía municipal, Sin embargo considera por el apoyo suministrado no alcanza para sostener los gastos del equipo. Hoy considera que el equipo está desprotegido. Al momento de la publicación de este artículo, el gobierno municipal de Acacías no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud del directivo deportiva respecto a un mayor respaldo económico para la temporada entrante.

La Superliga de Microfútbol, competencia en la que se coronó campeón Acacías-Sikuani, es organizada por la Asociación de Clubes de Fútbol de Salón, una entidad distinta a la Federación Colombiana de Fútbol de Salón (FCFS), y no debe confundirse con esta última en términos de estructura ni aval oficial, aunque ambas conviven en el paisaje del futsal colombiano.

