Deportes
Fútbol Colombiano
América de Cali

América de Cali confirmó el regreso de un campeón: fichaje sorpresivo ilusiona a los hinchas

Marlon Torres, tras su paso por Deportes Tolima, vuelve al América de Cali, club con el que fue campeón en 2019 y 2020.

Fernando Camilo Garzón
30 de diciembre de 2025 - 05:22 p. m.
Marlon Torres, con la camiseta del América de Cali.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Marlon Torres será nuevo jugador de América de Cali a partir del primer semestre de 2026. El defensor central de 29 años regresará al club escarlata, con el que ya supo ser campeón de liga en dos ocasiones, en 2019 y 2020, en una etapa que lo consolidó como una de las piezas importantes de la zaga roja.

El zaguero llega procedente de Deportes Tolima, equipo con el que tuvo continuidad durante el último año: disputó 40 partidos oficiales, anotó dos goles y recibió 17 tarjetas amarillas.

Antes de su etapa en el conjunto pijao, Torres también tuvo un breve paso por Independiente Santa Fe, sumando experiencia en distintos proyectos del fútbol colombiano, pues también estuvo en equipos como Atlético Nacional y Atlético Bucarmanga.

El regreso de Torres a América se da, además, tras haber sido dirigido por David González en Tolima.

Bicampeón con los escarlatas, el defensor vuelve a Cali con recorrido reciente, conocimiento del medio y antecedentes exitosos en el club, de cara a la construcción del equipo para el 2026.

Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

