América de Cali confirmó el regreso de un campeón: fichaje sorpresivo ilusiona a los hinchas

Marlon Torres será nuevo jugador de América de Cali a partir del primer semestre de 2026. El defensor central de 29 años regresará al club escarlata, con el que ya supo ser campeón de liga en dos ocasiones, en 2019 y 2020, en una etapa que lo consolidó como una de las piezas importantes de la zaga roja.

El zaguero llega procedente de Deportes Tolima, equipo con el que tuvo continuidad durante el último año: disputó 40 partidos oficiales, anotó dos goles y recibió 17 tarjetas amarillas.

💘 Hay amores que siempre encuentran la forma de volver... 👹 pic.twitter.com/5wAlNYRDLf — América de Cali (@AmericadeCali) December 30, 2025

Antes de su etapa en el conjunto pijao, Torres también tuvo un breve paso por Independiente Santa Fe, sumando experiencia en distintos proyectos del fútbol colombiano, pues también estuvo en equipos como Atlético Nacional y Atlético Bucarmanga.

El regreso de Torres a América se da, además, tras haber sido dirigido por David González en Tolima.

NO ERA HUMO

MARLON TORRES vuelve al @AmericadeCali pic.twitter.com/A5Sxy8HSgl — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 30, 2025

Bicampeón con los escarlatas, el defensor vuelve a Cali con recorrido reciente, conocimiento del medio y antecedentes exitosos en el club, de cara a la construcción del equipo para el 2026.

