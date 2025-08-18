No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de Cincinnati: Sinner, lesionado

A los 22 años, Alcaraz se convirtió en el segundo tenista más joven en conquistar ocho títulos de Masters 1000.

Agencia AFP
18 de agosto de 2025 - 08:47 p. m.
Carlos Alcaraz de España en acción contra Alexander Zverev de Alemania durante la ronda semifinal del torneo de tenis Cincinnati Open en Mason, Ohio, EE.UU., el 16 de agosto de 2025.
Carlos Alcaraz de España en acción contra Alexander Zverev de Alemania durante la ronda semifinal del torneo de tenis Cincinnati Open en Mason, Ohio, EE.UU., el 16 de agosto de 2025.
Foto: EFE - MARK LYONS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En un desenlace inesperado de su esperada batalla, el español Carlos Alcaraz se proclamó el lunes campeón del Masters 1000 de Cincinnati por primera vez tras el retiro del italiano Jannik Sinner en la final.

Alcaraz dominaba 5-0 el primer set cuando un visiblemente indispuesto Sinner, defensor del título, anunció su abandono tras 20 minutos de partido en una tarde de fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).

Vínculos relacionados

São Paulo vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de Copa Libertadores
¡Oficial! Nairo Quintana no correrá la Vuelta a España 2025: ¿por qué?
“Una vergüenza”: Neymar lloró desconsolado tras sufrir goleada por 0-6 con Santos

El esperado pulso entre las dos grandes estrellas del tenis, que se enfrentaban en su cuarta final del año, fue desde el inicio un sorprendente monólogo de Alcaraz, que en menos de 13 minutos dominaba por 3-0 después de dos ‘breaks’.

Sinner, ganador del último choque entre ambos en julio en Wimbledon, lucía descompuesto y acumulaba errores no forzados.

Tras recibir el tercer quiebre, Sinner pidió atención médica y comunicó que abandonaba el partido.

“Siento mucho decepcionarles”, dijo el italiano al público en la ceremonia de premiación.

“Desde ayer no me sentía bien, pensé que mejoraría durante el partido pero fue a peor. Traté de jugar y hacer aunque fuera un pequeño partido pero no pude hacer más”, lamentó el italiano, defensor del título.

“No es la manera que quiero ganar partidos y torneos”, le respondió Alcaraz.

“Lo siento, entiendo como te sientes ahora”, dijo el español, que este año también salió ganador de las finales entre ambos en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros.

A los 22 años, Alcaraz se convirtió en el segundo tenista más joven en conquistar ocho títulos de Masters 1000, solo por detrás de su compatriota Rafael Nadal.

Alcaraz y Sinner iniciarán el domingo en Nueva York la pugna en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz campeón

Carlos Alcaraz Masters 1000

Carlos Alcaraz Cincinnati

Sinner

Sinner lesión

Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner

Abierto de Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar