Carlos Alcaraz ganó el US Open 2025 y recuperó el número uno del ranking ATP

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, Carlos Alcaraz se tomó el domingo una revancha perfecta de Jannik Sinner al desbancarlo del trono del Abierto de Estados Unidos y del número uno de la ATP.

El español superó a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y alzó su segundo título del US Open y su sexto de Grand Slam a los 22 años.

“Hoy él jugó mejor que yo”, reconoció Sinner en conferencia de prensa. “Sentí que hoy hizo todo ligeramente mejor, especialmente el servicio”.

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando todavía acceder a la pista central.

Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, jefes absolutos del circuito en las dos últimas temporadas.

Ganador en Roland Garros en junio pero derrotado en julio en Wimbledon, Alcaraz se tomó el domingo revancha con un triunfo que amplía su distancia en la carrera con Sinner, que se quedó con cuatro títulos de Grand Slam en su palmarés.

Es un privilegio “compartir la pista y el vestuario contigo, verte mejorar y trabajar duro”, le reconoció Alcaraz antes de recoger el trofeo de manos del tres veces campeón Ivan Lendl y el cheque de cinco millones de dólares.

“Te estoy viendo más que a mi familia”, bromeó el murciano sacándole una sonrisa a Sinner, que aceptó con elegancia la derrota.

“Hoy hice todo lo posible. No podía hacer más”, dijo el transalpino que, a los 24 años, fue esta temporada el tenista más joven en llegar a las cuatro finales grandes.

“Cuatro finales de Grand Slam y dos ganados. Estoy muy feliz”, dijo Sinner en conferencia de prensa, que admitió que este domingo fue “muy predecible”.

El ‘déjà vu’ de 2022

Al igual que Wimbledon, Sinner se repuso de un flojo inicio neutralizando un primer set de Alcaraz, pero esta vez el murciano frenó su avance en una final disputada bajo techo por la lluvia caída en Nueva York.

Sinner, que estaba invicto en sus últimos 27 partidos en Grand Slams de pista rápida, falló en su intento de ser el primero en revalidar el trofeo desde los cinco ganados por Roger Federer entre 2004 y 2008.

Del otro lado de la red, Alcaraz vivió un maravilloso ‘déjà vu’. Como en la final de 2022, el español se llevó el doble botín del trofeo del US Open y el número uno mundial, que no ostentaba desde septiembre de 2023.

“¡Enhorabuena Carlos Alcaraz!”, le felicitó su ídolo Rafael Nadal por X. “Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada”.

Dominio de Alcaraz

Los protagonistas arrancaron el espectáculo con 48 minutos de retraso.

Como en su semifinal ante Novak Djokovic, Alcaraz exhibió su confianza al elegir comenzar el partido al retorno y quebrando el servicio de Sinner en el juego inicial.

Otro mago de la pelota, el basquetbolista Stephen Curry, se llevaba las manos a la cabeza en la grada con la fantasía de la raqueta de Alcaraz.

El primer set cayó en el bolsillo español en 38 minutos, pero el guión cambió bruscamente en el segundo.

Un break temprano le devolvió la confianza a Sinner para hacerse fuerte en el fondo de la pista.

Alcaraz entregó un set por primera vez en todo el torneo, pero su respuesta fue inmediata y contundente.

En el tercer set retomó el control y estuvo cerca de adjudicarse el primer parcial en blanco en la historia de esta rivalidad, que llegó a 15 episodios con 10 triunfos españoles.

Contra las cuerdas, Sinner se reenganchó en el arranque del cuarto set, pero Alcaraz fue llamando la puerta hasta encontrar el break que necesitaba en el quinto juego.

El triunfo ratifica a Alcaraz como el gran dominador actual de la rivalidad, con siete victorias en los últimos ocho encuentros.

