Santa Fe y Cali volverán a enfrentarse en la final de la Liga BetPlay Femenina

Las 'leonas' y 'azucareras' disputarán la final de la Liga Femenina BetPlay 2025, serie que comenzará en El Campín y cerrará en Palmaseca.

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali disputarán la gran final de la Liga Femenina BetPlay 2025, en una reedición de la rivalidad más fuerte del fútbol femenino colombiano. Ambos clubes, además de buscar una nueva estrella, aseguraron su participación en la Copa Libertadores Femenina de Argentina 2025.

Santa Fe, en su sexta final de Liga Femenina

Las Leonas de Santa Fe dejaron en el camino a Orsomarso gracias al gol de Mariana Zamorano en el partido de ida (1-0 en el global). Con esta clasificación, el club bogotano alcanza su sexta final de Liga Femenina BetPlay, donde ya ha sido campeón en 2017, 2020 y 2023. También acumula dos subtítulos, ambos ante el Deportivo Cali (2021 y 2024).

Deportivo Cali eliminó a Nacional y va por la tercera estrella

El Deportivo Cali femenino logró un triunfo clave en Medellín (1-2) frente a Atlético Nacional, luego del empate 1-1 en Palmaseca. Zharick Montoya fue la figura de la serie con goles en ambos partidos, mientras que Melanin Aponzá también aportó en la clasificación, aunque no podrá estar en la final por expulsión. El equipo “azucarero” alcanzará así su cuarta final, con dos títulos ya en su palmarés: Liga Femenina 2021 y 2024, ambas frente a Santa Fe.

La final Santa Fe vs. Cali ya tiene historia

El enfrentamiento entre Santa Fe y Deportivo Cali se ha convertido en el clásico de las finales del fútbol femenino en Colombia. Esta será la tercera vez que se crucen por el título, con balance favorable para las caleñas. La Dimayor aún no confirmó las fechas oficiales, pero se espera que la ida de la final de la Liga Femenina BetPlay 2025 se juegue en El Campín a mitad de la próxima semana, mientras que la vuelta sería el 14 de septiembre en Palmaseca.

Con el título en juego y la clasificación a la Libertadores ya asegurada, el fútbol femenino colombiano vivirá una final con historia, rivalidad y promesa de espectáculo.

