Clasificación general de la Vuelta España con la gran actuación de los colombianos

Egan Bernal y Santiago Buitrago, agitaron la fuga y lograron llegar con el mismo tiempo del ganador del día, Mads Pedersen, lo que les permitió recortar tiempo y mejorar posiciones en la general.

Redacción Deportes
07 de septiembre de 2025 - 05:11 p. m.
AVILÉS (ASTURIAS), 06/09/2025.- El líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (i) durante la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a España que se disputa este sábado sobre 135,9 kilómetros en Asturias con comienzo en Avilés y final en las duras rampas del Alto de la Ferrapona, en los lagos de Somiedo. EFE/ Javier Lizon
AVILÉS (ASTURIAS), 06/09/2025.- El líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (i) durante la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a España que se disputa este sábado sobre 135,9 kilómetros en Asturias con comienzo en Avilés y final en las duras rampas del Alto de la Ferrapona, en los lagos de Somiedo. EFE/ Javier Lizon
Foto: EFE - Javier Lizon
La Vuelta a España cerró su segunda semana con un día de transición que no alteró la clasificación general, dominada con firmeza por Jonas Vingegaard. El danés del Visma-Lease a Bike, sólido durante las duras etapas asturianas, llegará al segundo día de descanso con el maillot rojo y con la confianza intacta para afrontar un tramo final decisivo.

El dos veces campeón del Tour de Francia mantiene una renta de 48 segundos sobre el portugués Joao Almeida (UAE Emirates-XRG), su rival más próximo, mientras que el británico Tom Pidcock (Q36) completa el podio provisional a 2 minutos y 38 segundos.

La jornada dominical, marcada por la victoria al esprint de Mads Pedersen en Monforte de Lemos, sirvió para que los favoritos se tomaran un respiro tras la intensidad de las cumbres asturianas. Egan Bernal y Santiago Buitrago, agitaron la fuga y lograron llegar con el mismo tiempo del danés, lo que les permitió recortar tiempo y mejorar posiciones en la CG.

Con la escapada como gran protagonista y sin movimientos en la lucha por la general, el pelotón rodó con calma y llegó a meta a más de 13 minutos del vencedor. Un día de “descanso activo” que permitió guardar fuerzas para lo que viene.

La tercera semana se presenta como el verdadero campo de batalla para definir al campeón. Etapas de montaña en Galicia y la cordillera cantábrica, además de una contrarreloj que puede resultar clave, pondrán a prueba tanto a Vingegaard como a sus principales adversarios. El danés, que hasta ahora se ha mostrado imperturbable, sabe que Almeida buscará aprovechar cualquier oportunidad, mientras que Pidcock intentará resistir para asegurar el podio.

Clasificación General de la Vuelta a España tras la etapa 15

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

