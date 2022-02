Carlos Quintana en Beijing 2022: el sueño que comenzó frente a un televisor

El esquiador risaraldense Carlos Andrés Quintana Morales, primer colombiano en acción en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. / COC

Mientras caminaba por la pista del Nido del Pájaro, el estadio de Beijing, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, Carlos Andrés Quintana Morales no pudo evitar las lágrimas. Durante un par de minutos pasaron por su mente las imágenes de toda una vida dedicada al deporte y sintió que por fin había alcanzado la gloria.

Les agradeció a sus padres por haberle inculcado el amor y la pasión por la actividad física. En su niñez fue patinador de velocidad y ya en la adolescencia se dedicó al triatlón, una disciplina más exigente.

Fue el abanderado de la pequeña delegación nacional en las justas, conformada además por la patinadora antioqueña Laura Gómez y el esquiador alpino Michael Poettoz, nacido en Cali, pero adoptado por una pareja de franceses, por lo que tiene la doble nacionalidad. A ellos los acompañan sus entrenadores y dos delegados.

Durante muchos años Carlos Quintana representó a su departamento en los Juegos Nacionales y los Juegos de Mar y Playa. No ganó plata con el deporte, pero recorrió el mundo, acumuló muchas experiencias de vida, adquirió hábitos saludables y forjó un espíritu competitivo insaciable. Estaba satisfecho con sus logros, pero en el fondo sabía que algo le faltaba.

Y supo exactamente qué, en febrero de 2018, cuando estaba sentado frente al televisor y visualizó un sueño. Vio a Sebastián Uprimny participando en la prueba de los 15 kilómetros de esquí clásico en los Juegos de Pyeongchang (Corea) y se propuso ser el siguiente colombiano en lograrlo.

Semanas después lo contactó y le pidió que lo guiara, con la fortuna de que Uprimny se había propuesto trabajar para que otros compatriotas suyos llegaran a los Olímpicos de Invierno.

“Muchos comienzan el proceso, pero en el camino van desapareciendo. Él ha tenido constancia y coraje. Al mes, Quinta ya estaba en España aprendiendo a esquiar, pero tuvo que comenzar de cero”, explica Sebastián Uprimny, artífice del proceso de Carlos Andrés.

“Sin duda uno necesita quién le muestre el camino. Y eso ha hecho Sebastián. Llevaba un buen tiempo buscando otra especialidad, porque aunque me desempeñaba bien en ciclismo y atletismo, la natación no se me daba como se requiere en el alto rendimiento. Y aunque los colombianos no nos planteamos normalmente un deporte de invierno, porque no tenemos esa tradición, verlo competir en Pyeongchang hizo que me diera cuenta de que había otras posibilidades”, dice Carlos, en ese entonces con 33 años.

Se radicó en Seo de Urgell, un pueblito catalán, cerca de Andorra y de los Pirineos. “Llamé a mi tía que vive allá y me dijo que fuera, que me regalaba el pasaje. Quedaban solo tres semanas de nieve y cuando llegué ella me tenía todo, unos esquíes prestados y clases personalizadas. Los entrenadores me dijeron que me faltaba mucho, pero que tenía habilidad”, explica Carlos.

Como solo tenía permiso para quedarse tres meses en España, regresó a Colombia y se siguió preparando a punta de videos de Youtube. Fueron fundamentales la destreza, la resistencia y el fondo que traía del patinaje y el triatlón. Y comenzó a ir y venir a Europa hasta que llegó la pandemia y retrasó más el proceso. Estuvo mucho tiempo entrenando con esquís sobre ruedas y en cemento.

Con recursos propios y colectas entre amigos y conocidos financió su primera parte de la preparación, hasta que logró la clasificación y en el Comité Olímpico se encargó de apoyarlo.

Su primera prueba será en la madrugada de este martes, la de esquí cross country sprint, un recorrido cronometrado de unos 1.300 metros, tras el que clasifican los mejores 30 tiempos entre 90 competidores. Esa no es su especialidad, sino la competencia de 15 kilómetros de fondo, en esquí clásico, el viernes.

“Estar en los Olímpicos es algo indescriptible con lo que uno sueña toda la vida. Se percibe un ambiente maravilloso. Poder ver a todos los deportistas con un mismo objetivo es algo fabuloso”, dice Carlos desde la Villa de Beijing 2022, una burbuja en la que están aislados los deportistas y deben cumplir con estrictos protocolos sanitarios.

“Me acuerdo que cuando era pequeño un día estaba desayunando con mi papá y mi hermana, y les dije que quería ir a unos Juegos Olímpicos. Empecé mi carrera enfocado en deportes de verano, en el triatlón, pero el sueño se me cumplió en los Olímpicos de Invierno”, asegura feliz y realizado, más allá del resultado.

Pero al igual que Uprimny, radicado hace 20 años en Salt Lake City (Estados Unidos), Carlos Quintana ya está contagiado con la fiebre de los deportes de invierno y por eso quiere seguir trabajando para difundirlos y promocionarlos en el país.

“Después de los Juegos quiero hacer un equipo de niños, como un semillero, para que no quede acá este deporte en Colombia. Sebastián me mostró el camino y es lo mismo que quiero hacer con las nuevas generaciones”, asegura Quinta, el risaraldense que hace cuatro años no sabía esquiar, pero visualizó un sueño viendo los Olímpicos por televisión.