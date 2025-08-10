Diez medallas para Colombia en la primera jornada de los Panamericanos Juveniles

La ciclista Natalia Garzón (centro) le dio a Colombia la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles, en Asunción, Paraguay. Foto: COC

Con pie derecho comenzó Colombia su participación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en una jornada cargada de emoción, resultados históricos y cupos asegurados a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El balance de este primer día dejó dos oros, dos platas y seis bronces, y la tercera posición en el medallero general, solo detrás de Brasil, que suma 11 oros, cinco platas y cinco bronces, y de Chile, que ganó cinco oros, tres platas y dos bronces. En el cuarto lugar está México con un oro, al igual que Estados Unidos.

El ciclismo abrió la senda del oro para Colombia. Natalia Garzón se coronó campeona de la contrarreloj individual femenina con un tiempo de 36:43.320, imponiéndose sobre las argentinas Julieta Benedetti y Delfina Dibella, y asegurando su clasificación a Lima 2027.

En la rama masculina del ciclismo de ruta, Samuel Flórez ganó la contrarreloj individual con 49:09.13 en un final dramático tras la descalificación del argentino Mateo Kalejman. El también colombiano Juan Diego Quintero completó el doble podio con el bronce (49:40.02).

En el exigente circuito de cross country femenino, María José Salamanca se adjudicó el bronce con un registro de 1:18.32, manteniéndose siempre en el grupo de punta. Laura Camila Cagua fue quinta, mientras que en la rama masculina Antonio Gómez finalizó cuarto, muy cerca del podio.

La piscina del Centro Acuático de Asunción dejó grandes noticias para Colombia. Samantha Baños logró la plata en los 200 metros mariposa con 2:13.53 tras un duelo milimétrico con la brasileña Ana Julia Amaral.

Stefanía Gómez se colgó el bronce en los 100 metros pecho con 1:09.56. Tiffany Murillo cerró la participación con otro bronce en los 400 metros libre, marcando 4:14.58 y estableciendo un récord nacional.

Más medallas en el tatami

El tatami del Pabellón de Artes Marciales vio a tres colombianos subir al podio. Manuela Crespo, en la categoría de -48 kg, logró plata tras vencer a rivales de Bolivia y Ecuador antes de caer en la final ante Brasil. Mayra Solís (-57 kg) y Jhordan Vanegas (-66 kg) obtuvieron bronces después de sólidas victorias en repechaje.

La jornada también dejó actuaciones que ilusionan. En tiro con arco, el equipo de recurvo mixto disputará la final por el oro ante Estados Unidos, mientras que el compuesto mixto irá por el bronce.

En skateboarding, Juan Carlos Polanía se clasificó a la final de Street masculino y Luna Garzón ocupó la décima posición en la rama femenina. En BMX Freestyle, Queen Saray y Lizsurley Villegas dominaron su heat en femenino y Saúl Hernández hizo lo propio en masculino.

En esgrima, Isabella González (espada) y Emilio Vargas (sable) alcanzaron los cuartos de final. En tiro deportivo, Juana Munevar y Ángel Ávila compitieron en pistola de aire 10 m.

Las medallas de Colombia en Asunción 2025

Oros:

Natalia Garzón (ciclismo, CRI femenina, clasificación a Lima 2027)

Samuel Flórez (ciclismo, CRI masculina, clasificación a Lima 2027)

Platas:

Samantha Baños (natación, 200 m mariposa)

Manuela Crespo (judo, -48 kg femenino)

Bronces:

Juan Diego Quintero (ciclismo, CRI masculina)

María José Salamanca (MTB, cross country femenino)

Stefanía Gómez (natación, 100 m pecho femenino)

Tiffany Murillo (natación, 400 m libre femenino, récord nacional)

Mayra Solís (judo, -57 kg femenino)

Jhordan Vanegas (judo, -66 kg masculino)

