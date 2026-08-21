Carrera de la Solidaridad: la historia del evento que une deporte, cultura y educación

Participantes de la Caminata de la Solidaridad en 2025. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Hay eventos que trascienden el deporte y se convierten en parte de la memoria de un país. La Caminata de la Solidaridad es uno de ellos. Lo que comenzó en 1979 como una iniciativa de Nydia Quintero de Balcázar terminó convirtiéndose en una de las tradiciones sociales más reconocidas de Colombia.

La primera edición tuvo un formato muy distinto al actual. El recorrido fue corto y contó con pocos asistentes. Nydia Quintero participó desde un camión dorado acompañada por sus nietas, en una actividad cuyo propósito era recaudar recursos para apoyar a jóvenes de bajos recursos en sus estudios superiores, además de fortalecer programas de salud, educación y atención a comunidades vulnerables.

Con el paso de los años, la iniciativa creció hasta convertirse en un verdadero acontecimiento nacional. Durante la década de los 80, la Caminata contó con la presencia de reconocidas figuras internacionales. Cantinflas participó en 1980; un año después, lo hizo el elenco de El Chavo del 8. En 1983 fue el turno del grupo Menudo y, en 1984, el futbolista brasileño Pelé se sumó al evento.

La presencia de estas celebridades ayudó a convertir la Caminata en un espectáculo multitudinario. Sin embargo, con el tiempo, la organización comenzó a darle mayor protagonismo a artistas y deportistas colombianos, con el objetivo de resaltar el folclor, la cultura y el talento nacional.

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En casi cinco décadas de historia, la Caminata solo tuvo que ser suspendida una vez. Ocurrió en 1989, después del asesinato del líder político Luis Carlos Galán. En su lugar, se realizó una misa en su honor.

La historia del evento también está marcada por momentos especialmente emotivos. Uno de ellos ocurrió después del secuestro y posterior muerte de Diana Turbay, hija de Nydia Quintero y cofundadora de la Fundación Solidaridad por Colombia. A pesar del dolor, Nydia decidió continuar con la Caminata. Los asistentes se volcaron a acompañarla y, como homenaje a Diana, nació la Beca Diana Turbay, destinada a apoyar los estudios universitarios de jóvenes.

El salto hacia la Carrera de la Solidaridad

Después de décadas como caminata, el evento entró en una nueva etapa y se transformó en la Carrera de la Solidaridad. La competencia incorporó distancias de 3K, 5K, 10K y 21K, esta última para la edición de 2026.

Uno de sus principales distintivos es el punto de partida: el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La transformación también permitió aumentar la participación. La primera edición de la carrera reunió cerca de 2.000 corredores, mientras que actualmente la cifra llega a unos 7.000 participantes. Para 2026, el evento celebrará su cuarta edición y mantendrá el propósito que acompañó a la iniciativa desde sus primeros años.

La diferencia está en que ahora el deporte es una de las principales herramientas para alcanzar ese objetivo. El 100 % de los recursos obtenidos a través de las inscripciones se destina a los programas educativos de la Fundación, especialmente a las becas universitarias que cubren completamente los estudios de jóvenes de bajos recursos.

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El impacto de esta labor ya se refleja en miles de historias. La Fundación Solidaridad por Colombia ha contribuido a la formación de unos 2.200 jóvenes profesionales y también desarrolla proyectos relacionados con sostenibilidad, acceso a agua potable y construcción de escuelas.

La celebración, además, va más allá de la competencia. El fin de semana solidario incluye un festival musical gratuito y diferentes actividades culturales que buscan reunir a las familias y convertir la jornada en un espacio de encuentro ciudadano.

Casi 50 años después de aquella primera caminata, la esencia permanece. El evento cambió los camiones por corredores, los recorridos familiares por distancias competitivas y las grandes figuras internacionales por miles de ciudadanos dispuestos a ponerse los tenis por una causa.

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