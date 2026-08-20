Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombianos en la élite del fútbol europeo: Luis Díaz, Jhon Lucumí y las nuevas promesas

El fútbol colombiano tiene cuatro nombres que hoy llaman la atención de los gigantes del Viejo Continente: dos ya se hicieron un lugar y otros dos apenas comienzan a construir su camino.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
20 de agosto de 2026 - 05:01 p. m.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X

Llegar a una de las grandes ligas de Europa ya es un logro para cualquier futbolista colombiano. Hacerlo, sin embargo, no significa necesariamente estar entre los mejores. Son pocos los jugadores del país que consiguen dar ese siguiente paso y convertirse en protagonistas de algunos de los clubes más importantes del continente. En ese grupo, Luis Díaz y Jhon Lucumí representan hoy el presente, mientras que Cristian Orozco y Samuel Martínez aparecen como dos de las apuestas para el futuro.

El escenario para los colombianos en...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Luis Díaz

Luis Díaz actualidad

actualidad de Luis Díaz

Luis Díaz hoy

Luis Díaz temporada

Jhon Lucumí

Jhon Lucumí actualidad

actualidad Jhon Lucumí

Jhon Lucumí temporada

temporada Jhon Lucumí

colombianos en europa

europa colombianos

colombianos en el fútbol europeo

colombia fútbol europa

europa fútbol colombiano

colombianos fútbol europeo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.