Colombianos en la élite del fútbol europeo: Luis Díaz, Jhon Lucumí y las nuevas promesas

Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

Llegar a una de las grandes ligas de Europa ya es un logro para cualquier futbolista colombiano. Hacerlo, sin embargo, no significa necesariamente estar entre los mejores. Son pocos los jugadores del país que consiguen dar ese siguiente paso y convertirse en protagonistas de algunos de los clubes más importantes del continente. En ese grupo, Luis Díaz y Jhon Lucumí representan hoy el presente, mientras que Cristian Orozco y Samuel Martínez aparecen como dos de las apuestas para el futuro.

El escenario para los colombianos en...