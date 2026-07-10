Carrera Social “Sueños en Construcción”: cómo inscribirse, precio, fecha y lugar

La quinta edición de la carrera “Sueños en Construcción” se llevará acabo en el reconocido Parque Jaime Duque. Foto: Cortesía: Fundación Parque Jaime Duque

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La Fundación Parque Jaime Duque y la Fundación Proyecto Unión anuncian oficialmente el lanzamiento de la quinta edición de la Carrera Social “Sueños en Construcción”. Este evento deportivo se realizará el domingo 30 de agosto de 2026 en el reconocido Parque Jaime Duque, en municipio de Tocancipá.

La competencia reunirá a familias, deportistas y ciudadanía en torno a una causa común: promover el bienestar y la inclusión de la niñez con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. El objetivo central de esta edición es recaudar los recursos necesarios para culminar un proyecto.

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Correr por una buena causa

Se trata de la Fase V del “Hogar Amparo Quin”. Una construcción que busca brindar espacios dignos y especializados para niños con discapacidad y enfermedades de alta complejidad. Esta contempla la edificación del Pabellón de Terapias.

Un espacio especializado que contará con consultorios, áreas terapéuticas, sala de estar, vestidores, duchas, servicios sanitarios y piscina de rehabilitación. Esta pensado para beneficiar a más de 100 niños discapacitados.

El proyecto está estructurado en siete fases y, a la fecha, gracias al respaldo de aliados estratégicos, ya ha superado el 50% de ejecución. Las cuatro primeras fases se encuentran operativas con 15 habitaciones, dos centrales de enfermería, baños, lactario, cocina, despensa, comedor y lavandería.

Actualmente, este complejo no solo brinda un hogar digno a 50 niños con discapacidad cognitiva y motora, sino que también ha extendido su impacto para ofrecer atención integral a niños externos, junto con sus cuidadores.

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¿Cómo inscribirse a la carrera “Sueños en Construcción”?

Inscríbase en www.parquejaimeduque.com

Elija las distancia preferida entre 3K, 5K y 10K (todas aptas para cualquier edad y rendimiento)

Pagué el valor de inscripción de COP 140.000

Reclame su kit de carrera que incluye:

Camiseta oficial de la carrera Medalla de finalista Refrigerio Chip de cronometraje Actividad especial en el hogar “Experiencia Legado” Registro fotográfico personalizado 50% de descuento para cinco acompañantes en la “Experiencia Legado” Número de carrera Paquetero Parqueadero Puntos de hidratación Rehidratante Souvenir conmemorativo Certificado de participación digital Descuento en hoteles aliados (días de carrera)

Por último, todos los participantes podrán inscribirse a una jornada previa de entrenamiento que se llevará a cabo el domingo 26 de julio. Esta sesión permitirá reconocer la ruta, optimizar la preparación física y vivir una antesala.

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