Jannik Sinner eliminó a Novak Djokovic y jugará la final de Wimbledon 2026

El serbio Novak Djokovic felicita al italiano Jack Sinner tras ganarle las semifinales masculinas de Wimbledon 2026. Foto: EFE - NEIL HALL

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El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y ganador de Wimbledon 2025, buscará su segundo título en el torneo londinense tras vencer este viernes 10 de julio de 2026 en las semifinales al serbio Novak Djokovic, que no podrá igualar las ocho ocho coronas inglesas en césped del suizo Roger Federer.

Djokovic, que a sus 39 años soñaba con añadir un nuevo Wimbledon a su palmarés de siete títulos e igualar el récord masculino de Federer, no pudo plantar cara a Sinner, que venció con solvencia por 6-4, 6-4 y 6-4.

Jannik Sinner, de 24 años, se medirá en la final del domingo 12 de julio al alemán Alexander Zverev, quien en la otra semifinal se impuso al británico Arthur Féry, número 114 del mundo, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4.

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Novak Djokovic se queda a la orilla de la final

Djokovic, que ocupa ahora el octavo puesto de la clasificación mundial, además de no igualar el récord masculino de ocho títulos de Roger Federer, perdió la oportunidad de sumar su victoria 25 en un torneo de Grand Slam.

El serbio lidera el número de títulos individuales de Grand Slam, sumando sus victorias en los cuatro torneos más importantes del mundo, con 24, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20); tres instituciones del tenis.

“Lo que Novak sigue haciendo es increíble. Es una auténtica inspiración para la próxima generación”, dijo Sinner tras la victoria. Djokovic, a sus 39 años, pagó caro el gran esfuerzo realizado en cuartos de final, en cinco largos sets.

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El serbio se va de Wimbledon habiendo batido el récord de partidos ganados en la competición individual masculina, con 107, superando los 105 que tenía Federer. Por su lado, Sinner aspirará el domingo a ganar su quinto Grand Slam.

Se impuso dos veces en el Abierto de Australia (2024 y 2025), una en Wimbledon (2025) y otra en el US Open (2025). Hasta ahora solo el polvo de ladrillo de Roland Garros el el único lugar donde no ha ganado el italiano.

Sinner se ha visto beneficiado en Roland Garros y Wimbledon por la baja, debido a una lesión en una muñeca, del español Carlos Alcaraz, número dos mundial. Alcaraz, de 23 años, fue finalista de las tres ediciones anteriores.

En la edición de 2025 el tenista español perdió la final justo contra Sinner. El italiano disputará contra Zverev su séptima final de un Grand Slam, habiendo ganado sus últimos nueve enfrentamientos contra el alemán, número tres del mundo.

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Primera final para Zverev

Zverev, reciente ganador del título de Roland Garros, confirmó su buena temporada al lograr el pase a la final de Wimbledon, por primera vez en su carrera. Venció con relativa comodidad, en tres sets al británico Arthur Féry.

“Sé que el 99,9% del estadio quería que Arthur ganara, pero aun así el ambiente fue sencillamente increíble”, declaró Zverev tras su victoria. Zverev puede convertirse en el primer campeón alemán del torneo masculino desde 1991.

El tenista alemán nunca había superado los octavos de final en sus nueve participaciones anteriores en Wimbledon. Zverev había caído tres veces en octavos de final sobre la hierba londinense (2017, 2021 y 2024).

“Este Grand Slam siempre ha sido el que más se me ha resistido y, de repente, estoy en la final de Wimbledon. Estoy increíblemente feliz”, finalizó Zverev.

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