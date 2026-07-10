Así será la octava etapa del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver en vivo

El belga Tim Merlier del equipo Soudal Quick-Step cruzando de primero la línea de meta en la séptima etapa de Tour de Francia 2026. Foto: EFE - YOAN VALAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ciclista belga Tim Merlier se quedó con la séptima etapa del Tour de Francia 2026 al imponerse en el esprint disputado en Burdeos, tras 175 kilómetros. El corredor del equipo Soudal Quick-Step consiguió su primera victoria en esta edición y la cuarta de su carrera en el marco de esta carrera francesa.

La fracción transcurrió con una fuga tempranera protagonizada por Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba. Sin embargo, esta fue controlada por el pelotón a 18 kilómetros de la meta. Ya en el final, Merlier lanzó un ataque en los últimos 200 metros para superar a Søren Wærenskjold y llegar primero en el esprint.

En la clasificación general no hubo cambios entre los favoritos. Tadej Pogačar conservó el maillot amarillo como líder del Tour, mientras que Jonas Vingegaard se mantuvo como su primer perseguidor. La carrera continuará con una nueva etapa de perfil llano, nuevamente pensado para los velocistas.

Le puede interesar: Tour de Francia 2026: Tim Merlier se llevó la victoria en el esprint de la séptima etapa

Altimetría de la octava etapa del Tour de Francia 2026

La octava valida de este Tour de Francia se cumplirá entre Périgueux y Bergerac para un total de 180,4 kilómetros. Por su carácter plano se espera que termine igual que la séptima etapa; en un esprint masivo hacia la meta.

El recorrido pasará por las carreteras secundarias del departamento de la Dordoña. A pesar de algunas dificultades en el paisaje, la complicación de esta fracción es moderada y acumulará 1.150 metros de desnivel positivo.

Habrá solo dos puertos de montaña, ambos de cuarta categoría, la Côte de Domme y la Côte du Buisson-de-Cadouin. Finalmente, los últimos dos kilómetros serán altamente técnicos, pues tendrá varios giros cerrados de 90 grados.

Le podemos recomendar: Así será la etapa 7 del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver en vivo

Los aspirantes a ganar la octava etapa del Tour de Francia

Pedalistas como Tim Merlier, ganador de la séptima etapa, y Jasper Philipsen parten como los grandes favoritos. Mientras tanto, los favoritos de la clasificación general buscarán salvar el día sin caídas ni perdidas de tiempo.

Al ser una de las pocas oportunidades claras para los verdaderos velocistas en esta edición del Tour, equipos como el Soudal Quick-Step o el Alpecin-Deceuninck intentarán controlar cualquier intento de fuga prematuro.

No se pierda: Así quedó la general del Tour tras la categórica victoria de Pogacar en la sexta etapa

Hora y dónde ver en vivo la octava etapa del Tour de Francia

Fecha : sábado 11 de julio de 2026

Lugar : Périgueux - Bergerac, Francia

Hora : 7:30 a. m. (hora de Colombia)

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+)

Entérese: Jannik Sinner eliminó a Novak Djokovic y jugará la final de Wimbledon 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador