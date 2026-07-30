Chía correrá por los tenderos: así será la primera carrera dedicada al comercio de barrio Foto: Practi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El auge de las carreras recreativas en Colombia sigue sumando escenarios, pero esta vez con un protagonista poco habitual: los tenderos. El próximo 2 de agosto, el municipio de Chía será sede de la primera Carrera del Tendero de Colombia, una iniciativa que busca reconocer el aporte de quienes diariamente sostienen el comercio de los barrios, a través de una jornada deportiva abierta para participantes de diferentes edades y niveles.

La competencia contará con recorridos de 3K, 6K y 9K, dirigidos a corredores aficionados, familias, deportistas recreativos, clubes de running y tenderos de todo el país. Para esta primera edición, los organizadores proyectan una asistencia de entre 1.000 y 1.500 personas, con la intención de consolidar el evento como una de las actividades recreativas destacadas del segundo semestre en la Sabana de Bogotá.

Un reconocimiento a quienes impulsan la economía de los barrios

La propuesta pone el foco en uno de los sectores con mayor presencia en la vida cotidiana de los colombianos. De acuerdo con cifras de Fenalco, en el país existen cerca de 450.000 tiendas de barrio, responsables de generar más de 1,1 millones de empleos directos. Además, nueve de cada diez hogares colombianos realizan compras en estos establecimientos al menos dos veces al mes, lo que evidencia su peso dentro de la economía y la dinámica social de las comunidades.

Más allá del componente deportivo, la carrera busca destacar el papel que desempeñan los tenderos como promotores del comercio local, impulsores de pequeños emprendimientos y referentes de la vida comunitaria en miles de barrios del país.

Le recomendamos leer: Infantino rompió el silencio sobre plan para comercializar el Mundial: “Es una oportunidad”

El running sigue creciendo en Colombia

El crecimiento de las carreras recreativas ha convertido al running en una de las actividades deportivas de mayor expansión en Colombia. Cada año son miles las personas que participan en este tipo de eventos, los cuales promueven hábitos saludables y, al mismo tiempo, generan impacto en el turismo, la economía local y el aprovechamiento del espacio público.

En ese contexto, la Carrera del Tendero plantea un formato diferente al combinar la práctica deportiva con un reconocimiento a un oficio que hace parte de la cotidianidad de millones de colombianos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Chía, la Secretaría de Desarrollo Económico de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, entidades que apoyan la realización del evento como una estrategia para incentivar la actividad física, fortalecer el comercio local y posicionar al municipio como un destino para el turismo deportivo.

Le podría interesar: UEFA amenaza con boicotear el Mundial por polémico plan de la FIFA

Buscan convertir la iniciativa en una tradición

Juan Fernando Jota, gerente de Practi, destacó que el propósito de la competencia es reconocer el valor que las tiendas de barrio han tenido durante décadas como espacios de encuentro para las comunidades.

“La tienda de barrio ha sido durante décadas un punto de encuentro para las comunidades. Esta carrera nace para reconocer ese aporte desde un lenguaje que también une a las personas: el deporte. Queremos que corredores, familias y tenderos compartan una misma meta y conviertan este homenaje en una tradición nacional”, afirmó.

La primera Carrera del Tendero es organizada por Practi, fintech colombiana con más de 15 años de trayectoria y una red de más de 35.000 tenderos y pequeños comercios aliados, como una iniciativa orientada a visibilizar el valor social y económico del comercio de proximidad en Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador