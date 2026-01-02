Conductor involucrado en accidente de Antony Joshua fue imputado por la justicia de Nigeria

Anthony Joshua sufrió heridas menores en el accidente de tránsito del pasado 29 de diciembre en el que fallecieron dos de sus amigos. Foto: AFP - GIORGIO VIERA

La policía de Nigeria anunció este viernes que Adeniyi Mobolaji Kayode, el conductor del automóvil en el que el boxeador británico Anthony Joshua tuvo un accidente en Nigeria el pasado 29 de diciembre, quedó inculpado formalmente.

Kayode, de 46 años, tendrá que responder a cuatro cargos tras ser acusado de conducción peligrosa que provocó muerte, conducción sin permiso válido, conducción sin precaución ni atención que provocó daños corporales y materiales y conducción imprudente.

La información fue suministrada por Oluseyi Babaseyi, portavoz del estado de Ogun, limítrofe con el estado de Lagos (sudoeste del país). También se determinó la liberación del conductor bajo fianza por cinco millones de nairas (casi COP$ 13′186.155,75).

El pasado lunes, Kayode conducía el coche en el que viajaba Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados de boxeo, junto a dos amigos y colaboradores, Latif Ayodele y Sina Ghami, en una carretera que conecta las poblaciones de Lagos e Ibadan, al sur del país africano.

Su vehículo golpeó con un camión que estaba detenido y el accidente provocó las muertes de Ayodele y Ghami, mientras que Anthony Joshua resultó herido leve. El deportista fue conducido a un hospital de Lagos, donde ya recibió el alta.

El pugilista británico de origen nigeriano sufrió heridas leves y contusiones. Aunque las imágenes del accidente lo mostraban aturdido y con evidentes gestos de dolor, los exámenes médicos descartaron fracturas o daños internos graves en su cuerpo.

Actualmente se encuentra recuperándose en su residencia en Sagamu, cerca de Lagos, al sur de Nigeria. Su promotor comunicó que permanecerá en el país por un tiempo antes de regresar al Reino Unido.

¿Qué pasó en el accidente de Joshua en Nigeria?

Ayodele y Ghami iban en el costado derecho del Lexus SUV en el que se movilizaban cuando chocaron con el camión. El boxeador estaba sentado detrás de Kayode, circunstancia que le salvó la vida ya que no recibió el impacto de lleno.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, que circulaba a exceso de velocidad, perdió el control tras el reventón de un neumático durante una maniobra de adelantamiento y se estrelló contra un camión estacionado. Se presume que el boxeador tenía el cinturón de seguridad puesto, lo que evitó que se hiciera más daño.

Joshua, de 36 años, había sido noticia recientemente por su mediático combate del pasado 19 de diciembre en Miami (EE.UU.) ante el youtuber estadounidense reconvertido a boxeador Jake Paul, en el que el británico ganó por nocaut en el sexto asalto.

Después de esa victoria tomó fuerza la posibilidad de enfrentar a su compatriota Tyson Fury, también excampeón mundial de los pesos pesados, en un combate que podría tener lugar en 2026 en el Reino Unido. Se habla de septiembre como el mes estelar para el combate, posiblemente en Londres.

