Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Suárez arrancó el año con gol en empate de Sporting de Lisboa con Gil Vicente: video

El delantero samario lidera la tabla de artilleros del campeonato luso con 15 anotaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
02 de enero de 2026 - 08:59 p. m.
El delantero colombiano Luis Suárez abrió el año con una anotación frente a Gil Vicente.
El delantero colombiano Luis Suárez abrió el año con una anotación frente a Gil Vicente.
Foto: EFE - TIAGO PETINGA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Javier Suárez continúa en estado de gracia en Portugal. El delantero colombiano volvió a ser determinante este viernes al marcar en el empate 1-1 entre Gil Vicente y su Sporting de Lisboa, en un duelo válido por la fecha 17 de la primera división lusa.

El primer tanto del encuentro llegó en el cierre de la primera mitad, cuando Eduardo Quaresma envió un pelotazo largo que Suárez conectó tras imponerse en velocidad a los centrales del onceno local. Dentro del área definió con frialdad entre las piernas del portero Andrew da Silva para romper el cero.

Vínculos relacionados

América de Cali oficializó la salida y retiro de uno de sus capitanes
Luis Díaz viaja a Alemania tras sus vacaciones, ¿cuándo vuelve a jugar con Bayern Múnich?
¡Oficial! Remco Evenepoel firmó por Red Bull y busca hacer historia en el ciclismo

Con esta anotación, el samario alcanzó los 15 goles en la presente temporada de la Liga portuguesa, cifra que lo consolida como el máximo artillero del certamen. En la tabla de goleadores lo siguen de cerca el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica, con 14, y el español Samu Aghehowa, del Porto, con 11 tantos.

El colombiano atraviesa un momento dulce frente al arco rival. Sumando todas las competencias oficiales, su cuenta personal ya asciende a 19 anotaciones, un rendimiento que justificó la inversión del club portugués, que pagó 22 millones de euros al Almería para hacerse con su ficha al inicio de la temporada.

No obstante, la felicidad no fue completa para Sporting este viernes, pues cerca del final se quedó con un jugador menos luego de la expulsión de Gonçalo Inácio. Gil Vicente adelantó sus líneas en el cierre y, gracias a una anotación de Carlos Eduardo antes del cierre del tiempo regular, rescató un punto.

Con este empate los lisboetas llegaron a 42 puntos, a cuatro del líder Porto, que además tiene un partido pendiente. El podio del campeonato portugués lo completa, por ahora, el Benfica de Richard Ríos, que registra 39 unidades.

Suárez, esperanza de gol en Colombia

Suárez, quien cerró las eliminatorias sudamericanas con un póker frente a Venezuela, se perfila como el delantero titular de la selección colombiana de cara al Mundial 2026, siempre que mantenga sus actuales registros. Néstor Lorenzo lo citó junio pasado y desde entonces el samario ha estado presente en todas las convocatorias.

En su posición existe competencia interna, pero ninguno atraviesa un momento tan dulce con el gol. Jhon Córdoba suma 12 tantos con el Krasnodar de Rusia, mientras que Juan Camilo “Cucho” Hernández registra nueve con el Betis español.

Luis Suárez debutó como profesional en Leones, pero muy temprano en su carrera dio el salto a España, donde vistió varias camisetas, entre ellas las de Granada y Almería. A mediados del año pasado fue traspasado al Sporting de Lisboa para suplir la salida del sueco Victor Gyökeres, quien emigró al Arsenal de Inglaterra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Luis Suárez

Luis Javier Suárez

Sporting

Gil Vicente

Sporting CP

Suárez

Gil Vicente Sporting Lisboa

Vangelis Pavlidis

Sporting Lisboa

Luis Suárez Colombia

Primeira Liga

Luis Suarez

Murilo de Souza

Liga Portugal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.