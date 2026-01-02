Luis Suárez arrancó el año con gol en empate de Sporting de Lisboa con Gil Vicente: video

El delantero colombiano Luis Suárez abrió el año con una anotación frente a Gil Vicente. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

Luis Javier Suárez continúa en estado de gracia en Portugal. El delantero colombiano volvió a ser determinante este viernes al marcar en el empate 1-1 entre Gil Vicente y su Sporting de Lisboa, en un duelo válido por la fecha 17 de la primera división lusa.

El primer tanto del encuentro llegó en el cierre de la primera mitad, cuando Eduardo Quaresma envió un pelotazo largo que Suárez conectó tras imponerse en velocidad a los centrales del onceno local. Dentro del área definió con frialdad entre las piernas del portero Andrew da Silva para romper el cero.

Con esta anotación, el samario alcanzó los 15 goles en la presente temporada de la Liga portuguesa, cifra que lo consolida como el máximo artillero del certamen. En la tabla de goleadores lo siguen de cerca el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica, con 14, y el español Samu Aghehowa, del Porto, con 11 tantos.

El colombiano atraviesa un momento dulce frente al arco rival. Sumando todas las competencias oficiales, su cuenta personal ya asciende a 19 anotaciones, un rendimiento que justificó la inversión del club portugués, que pagó 22 millones de euros al Almería para hacerse con su ficha al inicio de la temporada.

No obstante, la felicidad no fue completa para Sporting este viernes, pues cerca del final se quedó con un jugador menos luego de la expulsión de Gonçalo Inácio. Gil Vicente adelantó sus líneas en el cierre y, gracias a una anotación de Carlos Eduardo antes del cierre del tiempo regular, rescató un punto.

Con este empate los lisboetas llegaron a 42 puntos, a cuatro del líder Porto, que además tiene un partido pendiente. El podio del campeonato portugués lo completa, por ahora, el Benfica de Richard Ríos, que registra 39 unidades.

Suárez, esperanza de gol en Colombia

Suárez, quien cerró las eliminatorias sudamericanas con un póker frente a Venezuela, se perfila como el delantero titular de la selección colombiana de cara al Mundial 2026, siempre que mantenga sus actuales registros. Néstor Lorenzo lo citó junio pasado y desde entonces el samario ha estado presente en todas las convocatorias.

En su posición existe competencia interna, pero ninguno atraviesa un momento tan dulce con el gol. Jhon Córdoba suma 12 tantos con el Krasnodar de Rusia, mientras que Juan Camilo “Cucho” Hernández registra nueve con el Betis español.

Luis Suárez debutó como profesional en Leones, pero muy temprano en su carrera dio el salto a España, donde vistió varias camisetas, entre ellas las de Granada y Almería. A mediados del año pasado fue traspasado al Sporting de Lisboa para suplir la salida del sueco Victor Gyökeres, quien emigró al Arsenal de Inglaterra.

