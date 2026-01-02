América de Cali oficializó la salida y retiro de uno de sus capitanes

Luis Paz jugó más de 200 partidos con la camiseta de América de Cali y ganó dos títulos con la institución escarlata. Foto: América de Cali

América de Cali avanza en su preparación para el primer semestre de 2026 y, en medio de los trabajos de pretemporada, la plantilla ha sufrido cambios. Uno de los más significativos se hizo oficial este viernes con la salida de un jugador que había sido fundamental tanto dentro del vestuario como en la consecución de los títulos más recientes del club.

Se trata de Luis Paz, uno de los referentes del plantel profesional y uno de los capitanes del equipo junto a Rafael Carrascal y Adrián Ramos. El volante de primera línea se retiró del fútbol profesional a los 37 años, poniendo fin a una carrera que marcó una era reciente en la institución escarlata.

“Cuando recién llegué dije: voy a hacer todo lo posible para quedarme hasta que me retire. Lo dije en su momento así porque amo esta institución y ahora uno ve que va cumpliendo todo eso, poder hacer parte de la historia de este equipo que lo amo, del que desde chiquito he sido hincha”, comentó Paz en su despedida del club.

El mediocampista dejó la institución luego de siete temporadas, en las que disputó 212 partidos oficiales y conquistó dos títulos, cifras que resumen la dimensión de su aporte deportivo en la etapa más exitosa de América en el siglo XI.

La institución escarlata también le dedicó un mensaje especial de despedida: “Jugaste cada partido con el amor de quien anheló defender nuestra camiseta desde niño… Durante siete años cumpliste tu sueño y, tras disputar más de 200 partidos y consagrarte bicampeón, te despides como jugador profesional. ¡Gracias por tanto, Lucho querido!”.

Paz nació en Bogotá, pero se crio en Puerto Tejada, Cauca. Debutó como futbolista profesional en 2008 con Centauros. Pasó luego por Deportes Quindío y Deportes Tolima, antes de arribar al América a comienzos de 2019, etapa en la que consolidó el tramo más recordado de su carrera.

¿Qué otros jugadores han salido de América?

América ha venido ajustando su nómina de cara a una temporada exigente, en la que además de competir en la Liga BetPlay, buscará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Será el primer semestre completo de David González como entrenador principal.

Entre las salidas confirmadas, además de la de Paz, figuran los arqueros Santiago Silva, uruguayo, y Joel Graterol, venezolano, movimientos que liberaron cupos de extranjeros. Asimismo, concluyeron su etapa en el club dos defensores con amplio recorrido como Yerson Candelo y Daniel Bocanegra.

A ellos se suman las salidas de los volantes Franco Leys (argentino), Andrés Tello y Sebastián Navarro. En el frente de ataque, el club también confirmó la baja de otro extranjero, el delantero peruano Luis Ramos, completando así una renovación amplia en distintos frentes.

América, al momento de la publicación de este artículo, no ha publicado información oficial respecto a sus refuerzos. Entre los rumores que sostiene la prensa deportiva aparece como una posibilidad el portero brasileño Jean Fernandes, quien cuenta con amplia experiencia en el fútbol de Paraguay.

