Colombia arrasó a Chile, avanzó a semifinales y clasificó a la AmeriCup 2027

La selección femenina nacional de baloncesto venció 78-51 a Chile, avanzó a la semifinal del torneo clasificatorio y aseguró su presencia en la AmeriCup 2027, que se disputará en El Salvador. Foto: FIBA

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Colombia no dejó espacio para las dudas. La selección femenina de baloncesto venció 78-51 a Chile, avanzó a las semifinales del torneo clasificatorio y, con este resultado, aseguró además su presencia en la AmeriCup 2027, que se disputará en El Salvador.

El equipo dirigido por Luis Cuenca tomó el control del partido desde muy temprano y construyó una ventaja que llegó a ser de 30 puntos durante el primer tiempo. Esa diferencia le permitió administrar el encuentro, darle minutos a toda la plantilla y llegar al cierre con tranquilidad.

El triunfo confirmó la recuperación de Colombia en el torneo, después de un inicio complicado ante Argentina y de la posterior reacción frente a Uruguay. Ahora, la selección tendrá un nuevo reto en las semifinales.

Jennifer Muñoz lideró la victoria

Entre las jugadoras más destacadas estuvo Jennifer Muñoz, una de las referentes y líderes de esta selección. La experimentada jugadora terminó con 14 puntos, producto de un muy buen registro desde el perímetro: convirtió cuatro de los cinco triples que intentó.

También tuvo una actuación importante María Delgado quien aportó 15 puntos para la victoria colombiana.

A ellas se sumó Violeta Zúñiga, quien registró ocho puntos y fue clave en los tableros con nueve rebotes. Marta Moscarella y Gabriela Chivata también tuvieron una participación destacada en el marcador, con 10 puntos cada una.

La amplitud de la ventaja permitió que Colombia pudiera repartir los minutos entre sus jugadoras y mantener el control de un compromiso que encaminó desde los primeros minutos.

Colombia aseguró la sexta AmeriCup consecutiva

Más allá de la clasificación a semifinales, el triunfo ante Chile tuvo un premio adicional: Colombia aseguró su participación en la AmeriCup 2027, la sexta edición consecutiva en la que estará presente la selección femenina.

El equipo nacional ya había participado en la AmeriCup 2025, disputada en Santiago de Chile. En aquella oportunidad, Colombia llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Canadá.

En esa edición, la selección terminó en el quinto lugar, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina. Estados Unidos se quedó con el título.

La clasificación para 2027 representa así la continuidad de un proceso que combina experiencia y juventud. En esta convocatoria aparecen referentes como Jennifer Muñoz junto a jugadoras que empiezan a asumir mayor protagonismo, entre ellas Marta Moscarella y Manuela Ríos. También hacen parte del grupo talentos como Jacqueline Edelman y Violeta Zúñiga.

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De la derrota ante Argentina a las semifinales

El camino de Colombia en estos clasificatorios comenzó con dificultades. La delegación llegó con el tiempo justo a la competencia en Argentina y, para el debut ante el seleccionado local, Jennifer Muñoz y Manuela Ríos se incorporaron apenas unas horas antes a la concentración después de ser campeonas con su club en Brasil.

Colombia cayó 66-42 ante Argentina, en un partido en el que Muñoz aportó ocho puntos y tres rebotes.

La reacción llegó ante Uruguay. Colombia se impuso 83-65, con una actuación sobresaliente de Marta Moscarella, quien terminó con 19 puntos, 13 rebotes y cuatro recuperaciones. Manuela Ríos también fue determinante y desde el primer cuarto ya había anotado 15 puntos.

Ese triunfo permitió que Colombia llegara a la última fecha de la fase de grupos con mejores perspectivas y, finalmente, la victoria contundente ante Chile terminó de confirmar su avance en el torneo.

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Venezuela, el próximo rival

Ahora Colombia tendrá que pasar la página y concentrarse en las semifinales. Su próximo rival será Venezuela, en un partido programado para este viernes 7 de agosto a las 3:30 de la tarde.

El compromiso podrá seguirse a través del canal de YouTube de FIBA.

En la otra semifinal, Argentina espera por el ganador del duelo entre Brasil y Paraguay. Si Brasil cumple con los pronósticos y supera esa serie, se medirá con Argentina por un lugar en la final.

Colombia, por su parte, buscará dar un paso más en el torneo ante Venezuela. El objetivo principal de asegurar la clasificación a la AmeriCup 2027 ya está cumplido; ahora, la selección femenina quiere seguir avanzando y pelear por un lugar en la final.

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