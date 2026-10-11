Las victorias de Kollin Castro, Emanuel Ramos, Santiago Vásquez, Mariana Imitola y Gabriela Isabel Rueda le permitieron a Colombia subir a lo más alto del podio en…

La delegación colombiana tuvo un comienzo dorado en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad , que se disputa en el marco de los World Skate Games Asunción 2026. Con una cosecha de cinco medallas de oro, tres de plata y dos de bronce , la selección nacional fue protagonista de una primera jornada que combinó triunfos, récords mundiales y emocionantes definiciones sobre ruedas.

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Colombia arrasó en el comienzo del Mundial de Patinaje de Velocidad: así va el medallero

Las victorias de Kollin Castro, Emanuel Ramos, Santiago Vásquez, Mariana Imitola y Gabriela Isabel Rueda le permitieron a Colombia subir a lo más alto del podio en cinco oportunidades. Además, el equipo nacional sumó preseas de plata y bronce en diferentes categorías, en una jornada que dejó buenas sensaciones para el patinaje colombiano.

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Colombia comenzó con protagonismo en los 200 metros

Las finales de los 200 metros meta contra meta abrieron la programación del campeonato. En la categoría juvenil damas, Mariana Ambuila se quedó con la medalla de plata y Gisell Alejandra Caicedo obtuvo el bronce. El oro fue para la italiana Sofia Paola Chiumiento.

En la rama femenina de mayores, Colombia consiguió un doblete gracias a Kollin Castro, ganadora de la medalla de oro, y Geiny Pájaro, quien terminó en el segundo lugar para quedarse con la plata.

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Qué felicidad!! Esta debería ser hoy la noticia en Colombia 🇨🇴 En los World Skate Games, Colombia sigue siendo el mejor del patinaje de velocidad. Miren la carrera tremenda de Kollin Castro para ganar la medalla de oro 🥇 en los 200m meta contra meta y la medalla de plata también fue para Colombia con Geiny Pájaro. Nuestra bandera en lo más alto y nuestro himno sonando en Paraguay. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) October 11, 2026

El podio lo completó Ivonne Nochez Gallardo, de El Salvador. La patinadora había protagonizado una de las actuaciones destacadas de las series clasificatorias al establecer un récord mundial de 18.389 segundos en la distancia.

🥇🥉🇨🇴 ¡Colombia sigue dominando los World Skate Games! En los 200 metros meta contra meta de la categoría mayores masculina: 🥇 Santiago Vásquez se coronó campeón del mundo. 🥉 Jhon Tascón completó la gran jornada con la medalla de bronce. ¡Otro título mundial para el patinaje colombiano! 🛼💛💙❤️ 🌐 https://t.co/3NhUt5jCyn⁠ — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) October 10, 2026

La primera medalla de oro colombiana en la categoría juvenil masculina llegó con Emanuel Ramos. El debutante se impuso en una final muy disputada frente al representante de India, Anirudhan Vinod, quien obtuvo la plata, y Wei-Ning Chuang, de China Taipéi, que terminó tercero.

La emoción también estuvo presente en los 200 metros meta contra meta de los varones mayores. Santiago Vásquez confirmó su gran momento y conquistó el oro después de haber establecido, durante la mañana, un récord mundial con un tiempo de 17.108 segundos.

El español Johan Guzmán se quedó con la medalla de plata, mientras que el colombiano Jhon Edwar Tascón aseguró el bronce tras disputar una carrera adicional contra el estadounidense Jacob Melton para definir el tercer puesto.

Doble podio colombiano en los 5.000 metros puntos

La cosecha nacional continuó en los 5.000 metros puntos de la categoría juvenil damas, prueba en la que Mariana Imitola y Manuela Rodríguez consiguieron el oro y la plata, respectivamente.

Imitola se impuso con una carrera inteligente y bien planificada, mientras que Rodríguez protagonizó una de las historias de superación de la jornada. La colombiana sufrió una caída cuando la competencia se encontraba en su parte intermedia, pero consiguió recuperarse y mantenerse en la disputa hasta alcanzar el segundo lugar. El bronce fue para la surcoreana Yeseul Jeon.

En video: el momento en el que Gabriela Isabel Rueda demuestra toda su jerarquía y se corona campeona mundial en la categoría mayores damas del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Asunción, Paraguay, entregándole una brillante medalla de oro al #EquipoBogotá y dejando en lo más alto el deporte de nuestra ciudad y de toda Colombia. 🥇🛼🇨🇴 Video: Cortesía Fedepatín y World Skate — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) October 11, 2026

El cierre de la primera jornada tuvo nuevamente a Colombia en lo más alto del podio. Gabriela Isabel Rueda se impuso en los 5.000 metros puntos de las damas mayores y conquistó la quinta medalla de oro para la delegación nacional.

En esta misma prueba, Yisel Camila Giraldo terminó en la cuarta posición. La chilena Camila Carreño obtuvo la plata, mientras que la estadounidense Corinne Stoddard se llevó el bronce.

¿Qué pruebas vienen para Colombia en Asunción?

Con diez medallas en su balance inicial, el equipo colombiano comenzó con fuerza su participación en el Mundial de Patinaje de Velocidad de los World Skate Games Asunción 2026. Las actuaciones individuales y los podios compartidos marcaron una jornada en la que los representantes nacionales también fueron protagonistas de las pruebas de velocidad.

El campeonato continuará con una segunda jornada en la que se disputarán las pruebas de 500 metros + Distancia y 10.000 metros Eliminación, dos competencias en las que los patinadores buscarán nuevas oportunidades para ampliar el medallero colombiano.

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