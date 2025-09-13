Liga BetPlay: Así quedó la tabla tras las derrotas de América, Millos y Nacional

Escucha este artículo
Con el empate 1-1 entre Atlético Junior y Equidad, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, comenzó el viernes la fecha 11 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.
Este sábado se disputaron cuatro partidos. A primera hora Fortaleza venció 1-0 al América, en Techo, con anotación de Sebastián Valencia.
Los escarlatas, cuya afición lleno el estadio, no aprovecharon el hecho de que su rival jugara casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de John Harold Balanta.
Después, Millonarios cayó goleado 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, que tuvo a Edwin Torres como figura. En ese duelo el defensa embajador Sergio Mosquera vio la tarjeta roja finalizando la etapa inicial.
Con un solitario gol de Jorge Cardona, el Once Caldas venció a Envigado, en Palogrande. Por los naranjas salió expulsado Fret David Berrío.
Atlético Bucaramanga le ganó a Nacional en Medellín
El partido que cerró la jornada sabatina, entre Nacional y Bucaramanga, en Medellín, fue muy intenso y disputado. El equipo que dirige Leonel Álvarez se fue en ventaja gracias a Carlos Henao.
Después supo defenderse a pesar de sufrir la expulsión de Félix Charrupí y contó con una brillante actuación del arquero Aldair Quintana, la gran figura del duelo.
Este domingo 14 de junio se juegan cuatro partidos más: Santa Fe vs. Unión Magdalena (2:00 p.m.), Cali vs. Pasto (4:10 p.m.), Pereira vs. Llaneros (6:20 p.m.) y Tolima vs. Chicó (8:30 p.m.). El duelo Águilas vs. Medellín se aplazó.
Así va la tabla de la Liga BetPlay
|Pos
|Equipo
|PTS.
|PJ
|DG
|1
|Junior
|21
|11
|8
|2
|Fortaleza
|21
|11
|6
|3
|Bucaramanga
|20
|10
|9
|4
|Medellín
|20
|10
|6
|5
|Nacional
|17
|11
|6
|6
|Tolima
|17
|10
|3
|7
|Llaneros
|17
|10
|1
|8
|Alianza
|15
|11
|-2
|9
|Santa Fe
|13
|10
|-1
|10
|Once Caldas
|13
|11
|-2
|11
|Pereira
|12
|10
|-1
|12
|Envigado
|11
|11
|-2
|13
|Cali
|11
|10
|-4
|14
|Millonarios
|11
|11
|-4
|15
|Equidad
|11
|11
|-4
|16
|Unión
|11
|10
|-5
|17
|Chicó
|10
|10
|-4
|18
|Pasto
|9
|9
|-1
|19
|Águilas
|8
|10
|-5
|20
|América
|6
|9
|-4
