No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Liga BetPlay: Así quedó la tabla tras las derrotas de América, Millos y Nacional

Junior y Fortaleza son los líderes del torneo. Este domingo se juegan cuatro partidos más. Santa Fe recibe a Unión.

Redacción Deportes
14 de septiembre de 2025 - 03:31 a. m.
Carlos Henao y Kevin Londoño, dos de las figuras del Atlético Bucaramanga, de buena campaña en la Liga BetPlay.
Carlos Henao y Kevin Londoño, dos de las figuras del Atlético Bucaramanga, de buena campaña en la Liga BetPlay.
Foto: Atlético Bucaramanga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con el empate 1-1 entre Atlético Junior y Equidad, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, comenzó el viernes la fecha 11 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Este sábado se disputaron cuatro partidos. A primera hora Fortaleza venció 1-0 al América, en Techo, con anotación de Sebastián Valencia.

Vínculos relacionados

La hazaña que está a punto de lograr la tenista Emiliana Arango
A Millonarios se le acabó el impulso: vergonzosa actuación en Valledupar
Luis Suárez sigue en racha goleadora, marcó en su regreso al Sporting
América en crisis; perdió con Fortaleza y sigue último en la tabla
Comenzó la cosecha colombiana en el Mundial de Patinaje de Carreras, en China
Luis Díaz, imparable con el Bayern, marcó en la goleada sobre Hamburgo: video
Yerry Mina abrió el camino del triunfo del Cagliari ante Parma: video

Los escarlatas, cuya afición lleno el estadio, no aprovecharon el hecho de que su rival jugara casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de John Harold Balanta.

Después, Millonarios cayó goleado 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, que tuvo a Edwin Torres como figura. En ese duelo el defensa embajador Sergio Mosquera vio la tarjeta roja finalizando la etapa inicial.

Con un solitario gol de Jorge Cardona, el Once Caldas venció a Envigado, en Palogrande. Por los naranjas salió expulsado Fret David Berrío.

Atlético Bucaramanga le ganó a Nacional en Medellín

El partido que cerró la jornada sabatina, entre Nacional y Bucaramanga, en Medellín, fue muy intenso y disputado. El equipo que dirige Leonel Álvarez se fue en ventaja gracias a Carlos Henao.

Después supo defenderse a pesar de sufrir la expulsión de Félix Charrupí y contó con una brillante actuación del arquero Aldair Quintana, la gran figura del duelo.

Este domingo 14 de junio se juegan cuatro partidos más: Santa Fe vs. Unión Magdalena (2:00 p.m.), Cali vs. Pasto (4:10 p.m.), Pereira vs. Llaneros (6:20 p.m.) y Tolima vs. Chicó (8:30 p.m.). El duelo Águilas vs. Medellín se aplazó.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

PosEquipoPTS.PJDG
1Junior21118
2Fortaleza21116
3Bucaramanga20109
4Medellín20106
5Nacional17116
6Tolima17103
7Llaneros17101
8Alianza1511-2
9Santa Fe1310-1
10Once Caldas1311-2
11Pereira1210-1
12Envigado1111-2
13Cali1110-4
14Millonarios1111-4
15Equidad1111-4
16Unión1110-5
17Chicó1010-4
18Pasto99-1
19Águilas 810-5
20América69-4

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Liga BetPlay

Partidos de la Liga BetPlay

Fútbol colombiano

Millonarios

América

Atlético Nacional

Leonel Álvarez

Bucaramanga

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar