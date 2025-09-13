Liga BetPlay: Así quedó la tabla tras las derrotas de América, Millos y Nacional

Carlos Henao y Kevin Londoño, dos de las figuras del Atlético Bucaramanga, de buena campaña en la Liga BetPlay. Foto: Atlético Bucaramanga

Con el empate 1-1 entre Atlético Junior y Equidad, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, comenzó el viernes la fecha 11 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Este sábado se disputaron cuatro partidos. A primera hora Fortaleza venció 1-0 al América, en Techo, con anotación de Sebastián Valencia.

Los escarlatas, cuya afición lleno el estadio, no aprovecharon el hecho de que su rival jugara casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de John Harold Balanta.

Después, Millonarios cayó goleado 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, que tuvo a Edwin Torres como figura. En ese duelo el defensa embajador Sergio Mosquera vio la tarjeta roja finalizando la etapa inicial.

Con un solitario gol de Jorge Cardona, el Once Caldas venció a Envigado, en Palogrande. Por los naranjas salió expulsado Fret David Berrío.

Atlético Bucaramanga le ganó a Nacional en Medellín

El partido que cerró la jornada sabatina, entre Nacional y Bucaramanga, en Medellín, fue muy intenso y disputado. El equipo que dirige Leonel Álvarez se fue en ventaja gracias a Carlos Henao.

Después supo defenderse a pesar de sufrir la expulsión de Félix Charrupí y contó con una brillante actuación del arquero Aldair Quintana, la gran figura del duelo.

Este domingo 14 de junio se juegan cuatro partidos más: Santa Fe vs. Unión Magdalena (2:00 p.m.), Cali vs. Pasto (4:10 p.m.), Pereira vs. Llaneros (6:20 p.m.) y Tolima vs. Chicó (8:30 p.m.). El duelo Águilas vs. Medellín se aplazó.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Pos Equipo PTS. PJ DG 1 Junior 21 11 8 2 Fortaleza 21 11 6 3 Bucaramanga 20 10 9 4 Medellín 20 10 6 5 Nacional 17 11 6 6 Tolima 17 10 3 7 Llaneros 17 10 1 8 Alianza 15 11 -2 9 Santa Fe 13 10 -1 10 Once Caldas 13 11 -2 11 Pereira 12 10 -1 12 Envigado 11 11 -2 13 Cali 11 10 -4 14 Millonarios 11 11 -4 15 Equidad 11 11 -4 16 Unión 11 10 -5 17 Chicó 10 10 -4 18 Pasto 9 9 -1 19 Águilas 8 10 -5 20 América 6 9 -4

