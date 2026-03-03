Colombia busca aval ante la Agencia Mundial Antidopaje para su laboratorio de control

Manuel Esteban Acevedo (primero a la izquierda), rector de la UDCA, y Patricia Duque (segunda de izquierda a derecha), ministra del Deportes, en el laboratorio del Centro de Alto Rendimiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio del Deporte, en alianza con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), anunció este martes en Bogotá la la postulación de su laboratorio ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) la postulación de Colombia para aprobar el Módulo Hematológico del Pasaporte Biológico del Atleta, pieza clave en la vigilancia del dopaje.

La ministra del Deporte, Patricia Duque, presentó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el proyecto junto al rector de la UDCA, Manuel Esteban Acevedo, con quien explicó que la alianza busca impulsar investigación científica, respaldo académico y autonomía operativa para reactivar el Laboratorio de Control al Dopaje y fortalecer la confianza en el sistema antidopaje colombiano.

“Esta articulación permitirá fortalecer la investigación, modernizar tecnología, optimizar procedimientos y consolidar un equipo altamente calificado que garantice análisis confiables y transparentes […] En términos concretos, buscamos que este opere con solidez técnica y, por supuesto, rigor científico”, destacó la ministra Duque.

La postulación del módulo hematológico representa un paso relevante dentro del proceso de reactivación del laboratorio, pues incorpora herramientas de monitoreo longitudinal que permiten analizar cambios en las variables sanguíneas de los deportistas y ampliar la capacidad de detección frente a posibles prácticas prohibidas en el deporte.

El Pasaporte Biológico del Atleta consiste en un seguimiento prolongado de indicadores sanguíneos que permite detectar variaciones anómalas asociadas con métodos como el uso de EPO o transfusiones sanguíneas, incluso cuando ya no quedan rastros directos de sustancias prohibidas en el organismo del deportista analizado.

Si la Agencia Mundial Antidopaje aprueba la solicitud, el laboratorio colombiano podría convertirse en el cuarto centro del mundo autorizado para prestar este servicio especializado, junto con instalaciones ubicadas en Casablanca (Marruecos), El Cairo (Egipto) y Cerba Lancet (Keina), actualmente habilitadas para ese tipo de análisis.

Para llegar a esta fase el país debió cumplir requisitos técnicos exigidos por la WADA, entre ellos contar con un programa nacional antidopaje reconocido, entregar al menos 300 muestras de sangre, mantener vigente la convención internacional contra el dopaje de la UNESCO y asegurar respaldo financiero estatal.

El acuerdo con la UDCA también busca garantizar independencia administrativa y operativa del laboratorio, una condición clave para la evaluación internacional. Paralelamente se iniciaron trámites para obtener la acreditación ISO IEC 17025, certificación que valida la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración.

El laboratorio cuenta con equipos alineados con los estándares de los centros acreditados por la WADA, entre ellos el analizador hematológico Sysmex XN-1000, capaz de procesar hasta 100 muestras de sangre por hora, una capacidad que permite acelerar resultados y sostener controles científicos más rigurosos en el país.

