Quintero y Castaño ya tienen nuevo entrenador en River Plate: así juega ‘Chacho’ Coudet

El presidente del club de Núñez confirmó que mañana se hará el anuncio oficial. Foto: EFE - Manu Reino

River Plate ya contrató al sustituto de Marcelo Gallardo: Eduardo Coudet, otro hombre de la casa, fue anunciado este martes por el presidente del coloso argentino, que está urgido de buenos resultados y, sobre todo, títulos.

El fichaje del ‘Chacho’ Coudet era muy esperado luego de que su propio representante admitiera el viernes pasado la apertura de negociaciones con el club de Buenos Aires.

“Está confirmado y mañana (miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente”, dijo Stefano Di Carlo, presidente de River, en una entrevista con el canal ESPN

Coudet estaba al mando desde diciembre de 2024 del Deportivo Alavés, al que abandona batallando por mantenerse en la primera división española. Se despidió de sus antiguos dirigidos el lunes, según la prensa.

Asumirá el puesto dejado el jueves por el Muñeco Gallardo, el entrenador más laureado en la historia de River, con 14 títulos, ninguno de ellos conseguido en su decepcionante segundo paso por el Millonario.

Di Carlo no especificó la duración del contrato de Coudet, pero medios de prensa locales sostienen que será hasta 2027.

Hombre de la casa

Nacido hace 51 años en Buenos Aires, Coudet es también un hombre de las entrañas de River Plate, que este año disputará la Copa Sudamericana y se ausentará de la Copa Libertadores por primera vez desde 2014.

Como jugador, un aguerrido mediocampista de ida y vuelta, tuvo dos estancias en el equipo del barrio de Núñez, entre 1999 y 2002 y de 2003 a 2004, lapso en el que ganó cinco campeonatos argentinos.

“Queríamos que tuviera experiencia. Chacho campeonó en Argentina y eso era un diferencial. Es un metódico y un trabajador. Es una persona obsesiva por lo que hace y necesitamos personas así, con esa determinación”, dijo Di Carlo a ESPN.

Por su parte, Coudet no oculta su admiración a River Plate: “Es un club a la altura de los clubes top a nivel mundial”, dijo la semana pasada, cuando se especulaba con su nombre para reemplazar al Muñeco, que estaba al mando desde agosto de 2024.

El Chacho no pudo disimular su orgullo al conocer que su nombre era del interés de la directiva millonaria, urgida de enderezar el barco tras los dos últimos flojos semestres del equipo, pese a una inversión de más de 80 millones de dólares en refuerzos.

Con poco más de una década de experiencia en los banquillos, el Chacho conducirá por primera vez al Millonario tras dirigir equipos de Argentina (Rosario Central, Racing), Brasil (Atlético Mineiro, Internacional), México (Tijuana) y España (Alavés, Celta de Vigo).

Con La Academia consiguió sus mayores conquistas fuera del rectángulo verde, la liga argentina y el trofeo Campeón de Campeones en 2019.

Misión: enderezar al gigante

Coudet asumirá las riendas de un gigante en aprietos, cuestionado por muchos de sus hinchas por su actuar en el mercado de fichajes, en el que no contrató a un centrodelantero pese a la falta de gol, y el nivel de algunas individualidades.

Gallardo, de 50 años, conformó y renovó la plantilla a su parecer, incluso forzando la salida de algunos de los Héroes de Madrid, como se conoce a los jugadores que vencieron al archirrival Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2018 en el estadio Santiago Bernabéu.

Pero la apuesta no resultó favorable para el Muñeco, que no obstante demostró la idolatría de la que goza frente a los hinchas al despedirse el jueves pasado venciendo 3-1 a Banfield en un Monumental repleto.

El Chacho deberá trabajar con una nómina que no es suya, que fue muy cuestionada por los hinchas en la despedida de Gallardo y que marcha quinto en el Grupo B con 11 puntos en ocho partidos, a seis unidades del inesperado líder, Independiente Rivadavia.

Seguramente debutará la próxima semana, cuando River visite a Huracán por la décima jornada del torneo Apertura.

