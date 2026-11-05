Colombia celebra histórica medalla en Dakar: Emanuel Otálvaro se quedó con la plata

Este mismo jueves, Otálvaro había asegurado su presencia en el podio tras derrotar por 4-1 a Ki Ho Li en las semifinales del torneo. Con ese triunfo, la delegación nacional tenía garantizada al…

Emanuel Otálvaro le entregó a Colombia este jueves su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, luego de quedarse con la plata en el tenis de mesa. El antioqueño cayó en la final ante el japonés Ryuusei Kawakami, en un enfrentamiento que se resolvió en seis sets (4-2) y dejó una actuación memorable para el deporte nacional.

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Este mismo jueves, Otálvaro había asegurado su presencia en el podio tras derrotar por 4-1 a Ki Ho Li en las semifinales del torneo. Con ese triunfo, la delegación nacional tenía garantizada al menos una medalla, aunque todavía estaba pendiente conocer su color. La final con Kawakami definía si el colombiano regresaba con el oro o la plata.

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🥹🥈🇨🇴 ¡EMA, COLOMBIA ESTÁ INMENSAMENTE ORGULLOSA DE TI! 💛💙❤️



Hoy, todo un país se detuvo para verte, alentarte y soñar contigo. ¡Qué orgullo esta medalla de plata en Dakar 2026! 🇸🇳



👏 Gracias a ti y a tu entrenador, Camilo Giraldo, por esta alegría histórica. pic.twitter.com/iEOVPCfIOF — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 5, 2026

Kawakami mostró mayor solidez a lo largo de la final y respondió con firmeza en varios de los momentos más exigentes del encuentro. Otálvaro, por su parte, dejó escapar oportunidades importantes cuando dispuso de puntos para cerrar algunos sets. Pese a la derrota, el segundo lugar representa un resultado extraordinario para Colombia en esta disciplina.

Para nuestro país, alcanzar la final ya constituía un logro de enorme valor en un deporte dominado tradicionalmente por representantes asiáticos. Otálvaro había superado a rivales de China y Hong Kong durante su recorrido por el torneo, antes de encontrarse en la disputa por el oro con Kawakami, número uno del mundo de su categoría.

El primer set dejó una de las oportunidades más claras para el colombiano, que llegó a disponer de cuatro puntos de set, pero no consiguió concretar ninguno. Kawakami aprovechó esas opciones desperdiciadas y ganó por 15-13. En la segunda manga, el japonés impuso condiciones con mayor contundencia y amplió su ventaja gracias a un parcial de 11-7.

En el tercer set, Otálvaro tuvo un comienzo prometedor y consiguió ponerse tres puntos por delante de su rival. Sin embargo, una racha desfavorable permitió que Kawakami equilibrara el marcador y recuperara el control en los intercambios decisivos. El japonés terminó llevándose la manga por 13-11, con lo que quedó a un solo set de conquistar el título.

Lejos de rendirse, el antioqueño recuperó parte de su confianza en el cuarto set y encontró mejores respuestas desde la devolución. Su mayor precisión le permitió tomar la iniciativa y reducir los errores que lo habían castigado anteriormente. Así consiguió imponerse por 11-6 y descontar en el marcador general, obligando a disputar una quinta manga.

¡Emanuel Otálvaro es medallista de plata! 🇨🇴🥈



En el tenis de mesa de #Dakar2026, el colombiano cayó contra el japonés Ryuusie Kawakami por 4-2. 🏓



Una gran tarea de Emanuel, que se lleva una enorme experiencia y un premio merecido. 👏#JuegosOlímpicos l @OlimpicoCol pic.twitter.com/wgee1CUfer — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 5, 2026

En el quinto set, el colombiano dio señales todavía más claras de recuperación y jugó con una seguridad que no había logrado sostener al comienzo del partido. A esa mejoría se sumó una caída en el rendimiento de Kawakami. Otálvaro dominó con autoridad, ganó 11-2 y quedó a un set de igualar la final, alimentando la ilusión de una remontada completa.

Sin embargo, en el sexto set Kawakami volvió a encontrar su mejor juego y recuperó la eficacia necesaria para marcar diferencias desde los primeros intercambios. El japonés abrió una ventaja y supo administrarla frente a los intentos de reacción del colombiano. Con un 11-6 definitivo, selló el triunfo por 4-2 en sets y se quedó con la medalla de oro.

La actuación de Emanuel Otálvaro en Senegal fue histórica para el deporte colombiano. El antioqueño, uno de los abanderados de la delegación nacional en estas justas, consiguió llegar hasta la final de una disciplina de enorme exigencia internacional. Su medalla de plata también confirmó el crecimiento competitivo del tenis de mesa colombiano en el escenario juvenil.

Esta fue la primera medalla de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. En las tres ediciones anteriores, la delegación nacional había conseguido cinco preseas en Singapur 2010, tres en Nankín 2014 y diez en Buenos Aires 2018. Con la plata de Otálvaro, el acumulado histórico asciende a 19 medallas.

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