¡Colombia cerró los Juegos Parasuramericanos 2026 con un histórico segundo lugar!

Atletas en el cierre de los Juegos Parasuramericanos 2026. Foto: Mindepor

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Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 bajaron el telón este miércoles con una ceremonia cargada de simbolismo, música y emoción, poniendo fin a once días de competencia que reunieron a cientos de atletas de todo el continente. La capital del Cesar despidió un certamen que dejó huella tanto por su nivel deportivo como por el ambiente de inclusión y celebración.

Colombia culminó una destacada actuación al ocupar el segundo lugar del medallero general, con un total de 198 medallas, distribuidas en 75 de oro, 58 de plata y 65 de bronce. El equipo nacional solo fue superado por Brasil, que ratificó su dominio en el deporte paralímpico de la región al conquistar 248 preseas, de las cuales 110 fueron de oro, 86 de plata y 52 de bronce, asegurando así el primer puesto de la clasificación.

La ceremonia de clausura estuvo marcada por una puesta en escena que representó el recorrido de los atletas y del propio evento. El espectáculo se dividió en dos momentos simbólicos: “La sequía”, que reflejó las dificultades, la espera y los desafíos superados para hacer realidad los Juegos, y “El florecimiento”, una explosión de música, baile y color que celebró el legado dejado por la competencia y el espíritu de superación de sus participantes.

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Las 11 delegaciones participantes desfilaron una última vez por el escenario, ya sin la presión de la competencia y con un ambiente de fraternidad. Además, uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a los voluntarios, quienes recibieron un prolongado aplauso del público. Su compromiso fue fundamental para el desarrollo de un evento que contó con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte.

Durante el acto protocolario, Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, agradeció el respaldo del Gobierno Nacional y destacó el crecimiento que ha tenido el deporte paralímpico en la región, resaltando el impacto que estos Juegos tendrán para futuras generaciones de atletas.

Así, Valledupar despidió oficialmente los Juegos Parasuramericanos; la organización quiso dejar un mensaje que resonó durante toda la ceremonia: la experiencia, el legado y la leyenda permanecerán para siempre en Valledupar.

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