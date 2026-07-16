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Tabla de la Bota de Oro Mundial 2026: ¿quién gana el premio si terminan empatados en goles?

La pelea por el galardón al máximo goleador de la Copa del Mundo está más cerrada que nunca. Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan igualados con ocho goles.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de julio de 2026 - 11:59 a. m.
Lionel Messi celebrando la victoria contra Inglaterra.
Lionel Messi celebrando la victoria contra Inglaterra.
Foto: EFE - WILL OLIVER
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A falta de disputarse la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España y el partido por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra, la carrera por la Bota de Oro promete ser uno de los grandes atractivos del cierre del campeonato. Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el liderato de la tabla de goleadores con ocho anotaciones cada uno.

Messi tendrá una última oportunidad para ampliar su ventaja cuando Argentina dispute la final contra España. Mbappé, por su parte, podrá seguir aumentando su cuenta goleadora en el partido por el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra.

Sin embargo, la diferencia entre ambos no está en los goles, sino en las asistencias —primer criterio de desempate de la FIFA—. Messi acumula cuatro pases de gol durante el torneo, mientras que Mbappé registra tres. Ese detalle le permite al capitán de la albiceleste colocarse provisionalmente como el máximo artillero del Mundial, revirtiendo la ventaja que había tenido el delantero francés en fases anteriores de la competencia.

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Detrás de los dos líderes aparece Erling Haaland con siete goles. El delantero noruego firmó un destacado campeonato, pero la eliminación de su selección en los cuartos de final puso fin a sus opciones de conquistar la Bota de Oro.

Más abajo se encuentran dos futbolistas ingleses que también tienen oportunidad de seguir aumentando su cuenta. Harry Kane y Jude Bellingham tienen seis anotaciones y, si hacen tres goles o más en el partido por el tercer y cuarto puesto, entrarían a disputar el galardón.

La lista de principales artilleros la completan Ousmane Dembélé, de Francia, y Mikel Oyarzabal, de España, ambos con cinco tantos. En el caso del atacante español, la final representa la oportunidad de seguir escalando posiciones si consigue una actuación sobresaliente frente a Argentina.

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Además del liderato actual de Messi, esta edición del Mundial podría dejar un hecho histórico. Hasta ahora, ningún futbolista ha logrado conquistar la Bota de Oro en dos Copas del Mundo diferentes. Mbappé, ganador del premio en Catar 2022, aspiraba a convertirse en el primero en repetir el reconocimiento, mientras que Harry Kane, vencedor en Rusia 2018, también llegó con esa posibilidad. Sin embargo, el desenlace del torneo parece favorecer a Messi, quien está a 90 minutos de quedarse con el galardón individual por primera vez en su carrera.

Lista de la pelea por la Bota de Oro del Mundial de la FIFA 2026

  1. Lionel Messi (Argentina) | 8 goles | 4 asistencias
  2. Kylian Mbappé (Francia) | 8 goles | 3 asistencias
  3. Erling Haaland (Noruega) | 7 goles | 0 asistencias
  4. Jude Bellingham (Inglaterra) | 6 goles | 1 asistencia
  5. Harry Kane (Inglaterra) | 6 goles | 1 asistencia
  6. Ousmane Dembélé (Francia) | 5 goles | 2 asistencias
  7. Mikel Oyarzabal (España) | 5 goles | 1 asistencia
  8. Julián Quiñones (México) | 4 goles | 1 asistencia
  9. Vinicius Junior (Brasil) | 4 goles | 1 asistencia
  10. Ismaïla Sarr (Senegal) | 4 goles | 1 asistencia

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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