Lionel Messi rompió otro récord en el Mundial: ya es el máximo asistidor en la historia

Lionel Messi en el partido contra Inglaterra. Foto: EFE - WILL OLIVER

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Lionel Messi no se cansa de hacer historia en las Copas del Mundo. Durante la victoria de Argentina contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el capitán de la albiceleste alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo, con un total de 12 pases de gol.

El rosarino fue decisivo una vez más en un partido clave. Primero habilitó a Enzo Fernández para el empate parcial de Argentina y, más adelante, envió un preciso centro con su pierna derecha que Lautaro Martínez transformó de cabeza en el 2-1 definitivo, resultado que clasificó a la selección argentina a una nueva final mundialista.

Con esas dos asistencias, Messi superó cualquier registro previo y consolidó una marca histórica. Este nuevo récord se suma a una carrera repleta de hitos en los Mundiales. Además de ser campeón del mundo y máximo referente de Argentina durante más de una década, Messi continúa ampliando su influencia en el torneo más importante del fútbol.

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Las cifras reflejan el impacto del capitán argentino. A lo largo de sus participaciones mundialistas acumula 21 goles y 12 asistencias, lo que significa que ha participado directamente en 33 goles de la selección argentina en la historia de la Copa del Mundo, un registro que demuestra su importancia tanto como goleador como generador de juego.

El récord, además, todavía puede seguir creciendo. Argentina disputará la final del Mundial 2026 contra España y Messi tendrá una nueva oportunidad para aumentar su número de asistencias, así como su cuenta goleadora, en busca de seguir ampliando una marca que parece destinada a perdurar durante muchos años.

A sus 39 años, el capitán de la albiceleste continúa demostrando que su influencia trasciende los goles. Cada partido suma un nuevo capítulo a una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado entre las más grandes en la historia de los Mundiales.

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Listado de máximos asistidores en la historia de los Mudiales

Lionel Messi (Argentina): 12 asistencias. Fritz Walter (Alemania): 10 asistencias. Diego Maradona (Argentina): 8 asistencias. Raymond Kopa (Francia): 8 asistencias. Uwe Seeler (Alemania): 8 asistencias.

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