Colombia conquistó su título 23 en el Mundial de Patinaje de Velocidad

Al cierre de esta edición, la delegación colombiana acumulaba 36 medallas en esta cita internacional, distribuidas en 18 de oro, 13 de plata y cinco de bronce. Con esos resultados, ocupaba el primer lugar del medallero, por…

Colombia se consagró este domingo como campeona del Mundial de Patinaje de Velocidad de 2026, disputado en Asunción, Paraguay, en el marco de los World Skate Games. La selección nacional dirigida por Elías del Valle alcanzó su título número 23 en la historia de esta competencia y el decimosexto de manera consecutiva.

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Al cierre de esta edición, la delegación colombiana acumulaba 36 medallas en esta cita internacional, distribuidas en 18 de oro, 13 de plata y cinco de bronce. Con esos resultados, ocupaba el primer lugar del medallero, por delante de Italia, que registraba seis oros, y China Taipéi, que sumaba tres títulos mundiales.

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La selección estuvo integrada por 28 deportistas, representantes de clubes de seis ligas departamentales y distritales. El equipo participó en las pruebas de pista y circuito del campeonato, donde consiguió numerosos podios tanto en categorías juveniles como sénior. El conteo de metales concluyó este domingo con la victoria de la vallecaucana Jhoana Viveros en la modalidad de maratón.

La delegación colombiana tuvo varias figuras, entre ellas la vallecaucana Kollin Castro, quien obtuvo tres medallas de oro y estableció dos récords mundiales. También sobresalieron los bogotanos Gabriela Rueda, con tres títulos, y Santiago Vásquez, campeón de los 200 metros meta contra meta con récord mundial.

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"Detrás de cada medalla hay años de preparación, familias que nunca dejaron de creer, entrenadores comprometidos y deportistas que entienden el inmenso orgullo de representar a todo un país", destacó la Federación Colombiana de Patinaje (Fedepatín) en una publicación difundida en sus redes sociales.

Los World Skate Games se celebraron en Asunción entre el 2 y el 18 de octubre de 2026, con competencias de patinaje de velocidad, artístico, hockey, skateboarding y otras disciplinas sobre ruedas. El título conseguido por la selección de velocidad correspondió a una de las competencias del evento, cuyo programa incluía diferentes modalidades deportivas.

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