Colombia consiguió un nuevo cupo para los Olímpicos y ya tiene 52 clasificados

Este martes Colombia llegó a los 52 cupos de atletas en los Juegos Olímpicos que se desarrollarán este año en Tokio, después de la confirmación de la clasificación el Grillo Bernardo Tobar Prado en la modalidad de Tiro deportivo.

Tobar, que tiene el mismo nombre de su padre que es una leyenda del deporte colombiano también en la disciplina de Tiro, participará en las olimpiadas en la categoría de Pistola a 25 metros.

El anuncio oficial lo hizo el Comité Olímpico Colombia (COC) que confirmó que el deportista fue invitado a las justas que se desarrollarán en Japón entre el el 23 de julio y el 8 de agosto.

“Con la invitación de la Federación Internacional de Tiro Deportivo y la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva para la modalidad de Pistola a 25 metros, Colombia llegó a 52 cupos fijos para Tokio 2020”, informó el (COC) a través de su cuenta de Twitter.

Bernardo Tobar, cupo 5⃣2⃣ de Colombia en #Tokyo2020



En entrevista con el COC, el Grillo Tobar confesó que ha sido difícil cargar con el peso del nombre de su papá en los hombros.

Y afirmó también que: “No sé si he sabido llevar ese peso. Lo que sí sé es que lo he portado con mucho orgullo. El viejo es mi héroe, lo he seguido desde que tengo uso de razón. Empecé mi vida deportiva porque siempre quise ser como él. Voy a cumplir 40 años y creo que me faltó. Ya voy saliendo y quise haber hecho más cosas, pero no es fácil calzar sus zapatos. Ahora también como directivo, estamos haciendo cosas maravillosas con el equipo de trabajo”.

En la última semana, además de Tobar, Colombia también sumó varios cupos a Tokio gracias a las clasificaciones del skater Jhancarlos González, el gimnasta Ángel Hernández y las nadadoras artísticas Mónica Sarai y Estefanía Álvarez.

