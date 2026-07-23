Colombia derrotó a Ecuador y sumó su segundo triunfo en la Copa Sudamericana de voleibol Foto: Tono Indacochea

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La selección femenina de Colombia mantiene un inicio impecable en la Copa Sudamericana de voleibol. El equipo nacional consiguió dos victorias consecutivas sin ceder un solo set, ratificando su buen momento en el certamen que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, Perú, y dando un paso importante en sus aspiraciones dentro del Grupo B.

Después de estrenarse con un sólido triunfo frente a Venezuela, la Tricolor volvió a mostrar su superioridad al derrotar 3-0 a Ecuador, resultado que le permitió conservar el paso perfecto en la fase de grupos.

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En su segunda presentación, el conjunto dirigido por Guillermo Smith aprovechó el compromiso para realizar una rotación completa de la nómina, otorgando minutos a todas las jugadoras y dándole protagonismo a las más jóvenes del plantel. Pese a los cambios, Colombia mantuvo un rendimiento sólido, con distintas variantes ofensivas y un dominio absoluto durante todo el encuentro.

Los parciales reflejaron esa superioridad: 25-14, 25-9 y 25-13. La máxima anotadora del compromiso fue Valerin Carabalí, quien aportó 13 puntos para liderar el ataque colombiano.

Un debut que dejó buenas sensaciones

El camino de Colombia en la Copa Sudamericana comenzó con una victoria igualmente contundente sobre Venezuela, también por 3-0, en un compromiso que mostró el crecimiento colectivo del equipo a medida que avanzó el partido.

Aunque el primer set fue más equilibrado, la selección nacional logró ajustar su sistema defensivo, aumentar la efectividad en ataque y terminar controlando completamente el juego. Esa evolución quedó reflejada en los parciales de 25-19, 25-14 y 25-13, además de limitar a Venezuela a apenas 27 puntos entre el segundo y el tercer set.

El triunfo dejó como aspectos destacados el orden táctico, la intensidad defensiva y una distribución ofensiva que generó constantes dificultades para el rival, además de la capacidad del equipo para corregir durante el desarrollo del encuentro.

Al finalizar ese compromiso, la punta receptora Laura Grajales valoró el resultado, aunque también insistió en la importancia de mantener la concentración para lo que viene.

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“Muy feliz, es otra oportunidad para seguir creciendo. Tenemos que enfrentar este triunfo de la manera más madura posible. Estamos hechas para grandes cosas y necesitamos seguir trabajando porque mañana tenemos un partido muy importante”, expresó la jugadora.

Argentina, el próximo reto de la Tricolor

Con dos victorias consecutivas y un rendimiento convincente tanto en lo colectivo como en lo individual, Colombia afrontará ahora uno de sus desafíos más importantes de la fase de grupos.

El siguiente rival será Argentina, un compromiso que aparece como clave para las aspiraciones colombianas en la Copa Sudamericana. Después de superar con autoridad a Venezuela y Ecuador, la selección buscará mantener su invicto y seguir consolidando el proceso que viene desarrollando frente a algunas de las principales selecciones del continente.

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