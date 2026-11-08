El equipo colombiano, integrado por 11 deportistas, consiguió una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en el certamen que se disputó entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre….

La halterofilia colombiana volvió a dejar su huella en el escenario internacional. Con una cosecha de siete medallas, incluido un oro acompañado de récord mundial, la delegación nacional cerró su participación en el Mundial de Levantamiento de Pesas de Ningbo, China, con resultados que alimentan la ilusión de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Colombia, en el Mundial de Pesas: medallero final y el récord mundial rumbo a Los Ángeles

El equipo colombiano, integrado por 11 deportistas, consiguió una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en el certamen que se disputó entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre. Un balance destacado para el deporte más laureado del país en la historia olímpica y que representa un primer impulso en el camino hacia la próxima cita de los cinco anillos.

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Jeison López, protagonista con oro y récord mundial

La actuación más sobresaliente de Colombia tuvo como protagonista a Jeison López, quien se coronó campeón mundial en la modalidad de arranque de la categoría de los 85 kilogramos. El colombiano levantó 178 kg, una marca que, además de entregarle el primer lugar, se convirtió en récord mundial.

López superó en esta prueba al egipcio Mohamed Younes Elsayed, quien registró 177 kg, y al moldavo Marin Robu, con 176 kg. El colombiano también tuvo una destacada presentación en el envión, donde consiguió levantar 209 kg.

Con ese registro, Jeison alcanzó un total olímpico de 387 kg, resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata. En esta clasificación fue superado por Elsayed, quien llegó a 390 kg, mientras que el chino Lei Jiangqing completó el podio con 382 kg.

Karen Mosquera y tres pesistas más también subieron al podio

La segunda medalla de plata para Colombia llegó por intermedio de Karen Tatiana Mosquera, en la categoría de los 61 kg. La deportista consiguió un levantamiento de 111 kg en arranque, resultado que le permitió ubicarse en el segundo lugar de esta modalidad. En el total olímpico terminó quinta, con 236 kg.

Por su parte, el país sumó cuatro preseas de bronce gracias a las actuaciones de Hugo Montes, María Fernanda Mena y Julieth Alejandra Rodríguez.

Montes consiguió el tercer puesto en arranque de los 75 kg, con una marca de 158 kg. Posteriormente, levantó 188 kg en envión, resultado que lo ubicó sexto en esa modalidad y cuarto en el total olímpico, con 346 kg.

En los 77 kg, María Fernanda Mena también alcanzó el tercer lugar, esta vez en envión, con 141 kg. En arranque registró 113 kg y acumuló 254 kg en el total, para finalizar cuarta en esa clasificación.

En la misma división compitió la medallista olímpica Mari Leivis Sánchez, quien terminó sexta en el total olímpico con 252 kg, producto de sus registros de 112 kg en arranque y 140 kg en envión.

Finalmente, Julieth Alejandra Rodríguez consiguió dos medallas de bronce en la categoría de los 69 kg. La colombiana levantó 109 kg en arranque y alcanzó un total olímpico de 245 kg. En envión terminó quinta, con una marca de 136 kg.

Doha, el siguiente paso en el camino a Los Ángeles 2028

Con siete medallas en el Mundial de Ningbo, Colombia empieza a proyectar sus próximos desafíos internacionales con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de 2028.

La siguiente competencia para los pesistas nacionales será el clasificatorio olímpico que se disputará en Doha, Catar, del 7 al 16 de diciembre. Allí comenzará una nueva etapa para los representantes colombianos, que buscarán avanzar en el proceso rumbo a Los Ángeles.

El balance en territorio chino deja resultados importantes para la delegación, especialmente por el oro y el récord mundial de Jeison López, además de las seis preseas restantes que ratificaron el protagonismo colombiano en el levantamiento de pesas internacional.

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