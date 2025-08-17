Colombia finalizó los Juegos Mundiales en el top 10: así quedó el medallero

La patinadora bogotana Gabriela Rueda, figura de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. Foto: TWG2025

La delegación colombiana firmó una destacada actuación en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, que concluyeron este domingo, al ubicarse en el décimo lugar del medallero general con un total de 21 preseas, resultado que ratifica la regularidad del país en este tipo de justas internacionales.

La cosecha total de los deportistas nacionales fue de siete oros, ocho platas y seis bronces, con un protagonismo especial del patinaje de velocidad, disciplina en la que Colombia volvió a dejar claro que es una de las grandes potencias a nivel mundial.

La gran figura fue la patinadora bogotana Gabriela Rueda, quien se colgó tres oros y dos platas para convertirse en la atleta más laureada del equipo tricolor. También brillaron el santandereano Juan Jacobo Mantilla y la magdalenense María Fernanda Timms, con dos oros cada uno.

En total, fueron 45 los atletas colombianos que compitieron en Chengdú (China), quienes además de sus conquistas en el patinaje de velocidad, aportaron medallas en las actividades subacuáticas, natación con aletas, squash y jiu-jitsu.

Por cuarta edición consecutiva, Colombia se mantuvo en el top 10 de los Juegos Mundiales. También logró ese objetivo en Cali 2013, Breslavia 2017 y Birmingham 2022. El Ministerio del Deporte respaldó esta participación con una inversión de 2.654 millones de pesos.

Entre las delegaciones latinoamericanas, Colombia fue la más exitosa en Chengdú. China, como anfitrión, dominó de principio a fin, mientras que Alemania (2°), Ucrania (3°) e Italia (4°) protagonizaron una lucha más cerrada por los lugares de honor en el podio.

Así quedó el medallero de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025:

