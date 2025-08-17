No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Colombia finalizó los Juegos Mundiales en el top 10: así quedó el medallero

La delegación nacional cosechó 21 medallas en las justas que se celebraron en China: siete oros, ocho platas y seis bronces.

Redacción Deportes
17 de agosto de 2025 - 02:44 p. m.
La patinadora bogotana Gabriela Rueda, figura de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025.
La patinadora bogotana Gabriela Rueda, figura de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025.
Foto: TWG2025
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La delegación colombiana firmó una destacada actuación en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, que concluyeron este domingo, al ubicarse en el décimo lugar del medallero general con un total de 21 preseas, resultado que ratifica la regularidad del país en este tipo de justas internacionales.

La cosecha total de los deportistas nacionales fue de siete oros, ocho platas y seis bronces, con un protagonismo especial del patinaje de velocidad, disciplina en la que Colombia volvió a dejar claro que es una de las grandes potencias a nivel mundial.

Vínculos relacionados

Liga BetPlay: Nacional rescató un punto ante Fortaleza en Medellín
Lionel Messi volvió de su lesión con gol: Inter Miami venció a Los Ángeles Galaxy
“Sigo para acá y para allá. Si uno se relaja, se hace viejo”: Alejandro Valverde

La gran figura fue la patinadora bogotana Gabriela Rueda, quien se colgó tres oros y dos platas para convertirse en la atleta más laureada del equipo tricolor. También brillaron el santandereano Juan Jacobo Mantilla y la magdalenense María Fernanda Timms, con dos oros cada uno.

En total, fueron 45 los atletas colombianos que compitieron en Chengdú (China), quienes además de sus conquistas en el patinaje de velocidad, aportaron medallas en las actividades subacuáticas, natación con aletas, squash y jiu-jitsu.

Por cuarta edición consecutiva, Colombia se mantuvo en el top 10 de los Juegos Mundiales. También logró ese objetivo en Cali 2013, Breslavia 2017 y Birmingham 2022. El Ministerio del Deporte respaldó esta participación con una inversión de 2.654 millones de pesos.

Entre las delegaciones latinoamericanas, Colombia fue la más exitosa en Chengdú. China, como anfitrión, dominó de principio a fin, mientras que Alemania (2°), Ucrania (3°) e Italia (4°) protagonizaron una lucha más cerrada por los lugares de honor en el podio.

Así quedó el medallero de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025:

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Juegos Mundiales

Colombia en los Juegos Mundiales

Juegos Mundiales de Chengdú 2025

Gabriela Rueda

María Fernanda Timms

Juan Jacobo Mantilla

Jhon Edwar Tascón

Ministerio del Deporte

Chengdú 2025

Comité Olímpico Colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar