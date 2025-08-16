Liga BetPlay: Nacional rescató un punto ante Fortaleza en Medellín

Marlos Moreno firmó este sábado el 2-2 definitivo entre Atlético Nacional y Fortaleza CEIF. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional rescató un punto en el Atanasio Girardot de Medellín tras empatar 2-2 con Fortaleza CEIF, en un duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor 2025. El encuentro dejó emociones de principio a fin y un reparto de unidades que mantiene a ambos equipos en la parte alta de la tabla.

El cuadro verdolaga utilizó una nómina alterna pensando en que tendrá que viajar a Brasil, donde enfrentará este martes a São Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La ida, disputada en la capital antioqueña, terminó 0-0, por lo que la serie sigue abierta.

Volviendo al partido de este sábado, Nacional se puso en ventaja gracias a un grosero error de “Los Amix”. El central Harold Balanta quiso tocar con su portero Jordan García, pero su pase fue impreciso y terminó en su propio arco para sorpresa de propios y extraños. Fue el blooper de la jornada.

Fortaleza equilibró el marcador al minuto 36 tras capitalizar una mala entrega de Elkin Rivero. El joven volante verdolaga se equivocó en la entrega y dejó solo frente al arco a Emilio Aristizábal, quien no perdonó y empató el compromiso.

El joven equipo de Bogotá, dirigido por Sebastián Oliveros, le dio vuelta al marcador por intermedio de Yesid Díaz, quien entró sin marca al área verdolaga y definió de primera tras una asistencia de Andrés Ricaurte. La visita se fue al descanso en ventaja.

Javier Gandolfi, técnico de Nacional, movió al equipo en el entretiempo y mandó al campo a varios de los titulares. Uno de los que ingresó fue Marlos Moreno, quien luego de nueve años en el extranjero regresó este semestre al verde paisa y marcó el que fue el 2-2 definitivo.

No hubo tiempo para más y se decretó el reparto de puntos en el Atanasio Girardot. Este resultado le permitió a Nacional mantenerse en el segundo lugar de la Liga BetPlay, con 12 puntos (dos menos que el líder Junior). Fortaleza ocupa la cuarta posición, con 11 unidades.

La jornada sabatina de la Liga BetPlay

La jornada sabatina arrancó en el Metropolitano de Techo de Bogotá, donde Equidad se impuso 2-1 a Llaneros. Kevin Parra y Joider Micolta marcaron en la victoria del cuadro asegurador, mientras que Andrés López lo hizo para los de la Media Colombia, quienes son terceros en la tabla de posiciones.

Más tarde, Águilas Doradas recibió a Boyacá Chicó en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro. Jorge Rivaldo y Yony González anotaron en la victoria 2-0 del equipo del oriente antioqueño sobre el cuadro ajedrezado, que necesita sumar para alejarse de la zona del descenso.

