Colombia, imparable en los Parasuramericanos: así va el medallero a falta de una jornada

La delegación nacional firmó otra destacada jornada en Valledupar 2026, impulsada por nueve oros en la paranatación. Foto: CPC

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Antes de las últimas competencias de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, Colombia reafirmó su condición de protagonista del certamen con una jornada de alto rendimiento que fortaleció su dominio en el medallero.

La delegación nacional respondió con títulos continentales y múltiples podios en cinco disciplinas, impulsada especialmente por una sobresaliente actuación en la paranatación, además de importantes resultados en parapatletismo, paratiro con arco, tenis en silla de ruedas y parabadminton.

La paranatación volvió a marcar la diferencia

La disciplina que más alegrías entregó a Colombia fue la paranatación, donde la delegación consiguió nueve medallas de oro gracias a un sólido desempeño en las pruebas de velocidad y espalda.

En los 50 metros libre, las campeonas fueron Mariana Guerrero (S6), Sara Vargas (S7) y María Paula Barrera (S10). En la rama masculina, Nelson Crispín se quedó con el título en la categoría S6 encabezando un podio completamente colombiano junto a Santiago León Prada y David Felipe Rendón, mientras que Carlos Daniel Serrano ganó la prueba integrada S7-S8.

Los éxitos continuaron en los 100 metros espalda, donde Leider Lemus conquistó el oro en la categoría S11, acompañado en el podio por Daniel Mejía. También se coronaron campeonas Laura González (S8) y nuevamente María Paula Barrera Zapata (S10), consolidando el dominio nacional en las piscinas del Complejo Acuático de la UPC.

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Mayerli Buitrago lideró el paraatletismo

En el paraatletismo, la gran figura de la jornada fue Mayerli Buitrago, quien se proclamó campeona suramericana en el lanzamiento de bala F41 con una marca de 9,74 metros.

Colombia también sumó una medalla de plata gracias a Yeferson Suárez Cardona, segundo en los 200 metros T37 con un registro de 23,97 segundos.

Las preseas de bronce llegaron por intermedio de Juan Sebastián Gómez Coa, tercero en salto largo T38 con 6,50 metros, y Javier Rojas Díaz, quien ocupó el tercer lugar en los 800 metros T54 con un tiempo de 1:46.25.

Oro y podios en el paratiro con arco

El paratiro con arco aportó otra importante cosecha para Colombia con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce.

El título continental llegó gracias a Héctor Julio Ramírez y Fabián Burgos, vencedores en el dobles masculino de arco recurvo tras imponerse 5-1 sobre Brasil.

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Las medallas de plata fueron para las duplas Ariana Correa y Yasneide Peñaranda, en dobles femenino de arco recurvo, y Cristian Correa y Junior Rentería, en dobles masculino de arco compuesto. Por su parte, Angie Alarcón obtuvo el bronce en la categoría individual femenina W1 al derrotar 6-0 a la argentina Albina Yamila.

Cinco subcampeonatos entre tenis y parabádminton

En el tenis en silla de ruedas, Colombia obtuvo dos medallas de plata y una de bronce.

Las parejas conformadas por Paula Michelle López y Zuleinny Rodríguez, en dobles femenino, y Daniel Campaz y Albeiro Moreno, en dobles masculino, finalizaron como subcampeonas suramericanas. El bronce fue para Diego Pirachicán y Manuel Sánchez, quienes derrotaron a Uruguay en el duelo por el tercer lugar.

A ese balance se sumaron las dos medallas de plata obtenidas en el parabádminton. Diana León fue subcampeona en la categoría individual femenina SL3, mientras que Víctor Aragón terminó segundo en la categoría individual masculina WH1.

Clasificaciones y balance de medallas de la jornada

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