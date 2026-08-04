Colombia logró un triunfo clave sobre Uruguay: así quedó el camino hacia la AmeriCup

La selección femenina dejó atrás el tropiezo del debut y derrotó con claridad a Uruguay en los clasificatorios. Foto: FIBA

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La selección femenina de Colombia consiguió su primer triunfo en los clasificatorios a la FIBA AmeriCup al superar con claridad a Uruguay por 83-65, un resultado que le permite acomodarse en la competencia y llegar con mejores perspectivas a la última fecha de la fase de grupos.

La gran protagonista del compromiso fue Marta Moscarella, una de las principales figuras del proceso colombiano y quien próximamente iniciará su carrera en el baloncesto universitario de Estados Unidos con Xavier. La jugadora firmó una destacada actuación con 19 puntos, 13 rebotes y cuatro recuperaciones, liderando a un equipo que necesitaba una reacción tras el revés en el debut.

Una selección que llegó contra el tiempo

El camino de Colombia en el torneo comenzó con dificultades incluso antes de saltar a la cancha. La delegación arribó con el tiempo justo a la competencia en Argentina y, para el primer encuentro frente al conjunto anfitrión, dos de sus principales referentes, Jennifer Muñoz y Manuela Ríos, se incorporaron apenas unas horas antes a la concentración, luego de consagrarse campeonas con su club en Brasil.

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En esas condiciones, el equipo colombiano cayó 66-42 ante Argentina. En ese compromiso, la más destacada fue la experimentada Jennifer Muñoz, quien aportó ocho puntos y tres rebotes.

La historia fue distinta frente a Uruguay. Además del liderazgo de Moscarella, Manuela Ríos también tuvo un rendimiento sobresaliente y desde el primer cuarto ya acumulaba 15 puntos, siendo otra de las piezas fundamentales en la victoria.

Experiencia y juventud, la apuesta de Colombia

Para estos clasificatorios, el cuerpo técnico reunió una nómina que combina jugadoras de amplia trayectoria con nuevas promesas del baloncesto nacional.

Junto a referentes como Jennifer Muñoz, aparecen nombres jóvenes que ya empiezan a asumir un papel importante, como Marta Moscarella y Manuela Ríos. También hacen parte del grupo talentos emergentes como Jacqueline Edelman, quien justamente celebró sus 18 años durante el torneo y dejó una buena impresión, además de Violeta Zúñiga, integrante de la selección colombiana que disputó el Mundial Sub-17.

Así quedó el panorama para Colombia

Ahora toda la atención está puesta en el partido del 6 de agosto frente a Paraguay, un compromiso que definirá el rival colombiano en la siguiente fase de los clasificatorios.

Si Colombia derrota a Paraguay, enfrentará al tercer clasificado del Grupo B, posición que por ahora apunta a ser para Chile. En caso de una derrota, el rival sería el segundo del Grupo B, es decir, Venezuela.

Los antecedentes recientes favorecen al equipo colombiano frente a cualquiera de esos posibles cruces. En 2024, Colombia venció a Paraguay 62-54. Posteriormente, en la AmeriCup de 2025, derrotó a Chile por 59-33. Además, contra Venezuela mantiene una racha positiva con cuatro victorias consecutivas en sus últimos enfrentamientos.

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En el ranking mundial, Colombia ocupa el puesto 20, mientras que Chile aparece en la casilla 71, Venezuela en la 49 y Paraguay en la 75.

Colombia comparte el Grupo A junto a Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que el Grupo B está conformado por Brasil, Chile y Venezuela. La AmeriCup se disputará el próximo año en El Salvador, por lo que el encuentro ante Paraguay será clave para definir el camino de la selección colombiana en busca de ese objetivo.

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