Colombia, protagonista en Chile 2025: ya son 18 oros en los Parapanamericanos Juveniles

La delegación nacional vivió su mejor jornada del torneo con nueve medallas y una actuación sobresaliente en atletismo, baloncesto y tenis en silla de ruedas.

La delegación colombiana vivió una jornada sólida en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025 con actuaciones sobresalientes en el Para atletismo, el baloncesto en silla de ruedas, la Boccia y el tenis. Los deportistas nacionales sumaron nueve medallas —siete de oro, una de plata y una de bronce— que consolidan al país entre los más destacados del certamen. Con estos resultados, Colombia alcanzó un total de 28 preseas (18 de oro, tres de plata y siete de bronce).

El atletismo paralímpico volvió a ser el eje de la jornada para Colombia. La organización oficializó los resultados de cuatro pruebas realizadas el lunes 3 de noviembre, en las que el país sumó tres oros y una plata, además de las cinco medallas logradas el martes, que incluyeron cuatro títulos dorados.

Hasly Tatiana Valencia fue una de las grandes figuras del día. Primero se consagró campeona en los 100 metros T38 Junior con un tiempo de 13.54 segundos, y al día siguiente amplió su dominio con una nueva medalla de oro en el salto largo T38, donde alcanzó los 4,72 metros, registro que le permitió superar ampliamente su marca anterior. Karol Michell Bastidas también brilló al ganar los 100 metros T46 Junior con un tiempo de 13.04 segundos, mejorando de forma notable su propio récord.

En la rama masculina, Fabio Andrés Londoño Díaz se impuso en los 100 metros T37 con un crono de 12.16 segundos, mientras que Eric David Castro Hernández logró la plata en los 100 metros T47, al marcar 11.36 segundos, una mejora de 19 centésimas respecto a su mejor tiempo previo.

Durante la jornada del martes, Angie Nicol Mejía ratificó su excelente momento deportivo al conseguir su segunda medalla dorada con un registro de 26.97 segundos. A su vez, Emily Valencia se coronó campeona en los 200 metros T37 con 32.55 segundos. En el lanzamiento de disco F40, Yéssica Muñoz conquistó el oro con 17,09 metros y su compatriota Sara Rueda completó el podio con bronce gracias a un lanzamiento de 14,46 metros.

Baloncesto en silla de ruedas: el femenino a la final, el masculino brilla ante Brasil

Otra de las notas destacadas del día la protagonizó el baloncesto en silla de ruedas. En la modalidad femenina 3×3, Colombia mostró gran cohesión y temple competitivo: venció 5–2 a México en la fase de grupos y luego superó 9–3 a Argentina en la semifinal, asegurando su paso a la gran final, donde enfrentará a Canadá.

En el formato masculino 5×5, el equipo colombiano celebró un valioso triunfo 52–34 sobre Brasil. Aunque el conjunto rival tomó ventaja inicial en el primer cuarto, los dirigidos por el cuerpo técnico nacional ajustaron su estrategia, fortalecieron la defensa y dominaron los periodos finales con autoridad.

Boccia: estreno prometedor

El debut colombiano en la Boccia dejó un balance perfecto, con victorias convincentes en las diferentes categorías. Adrián Meléndez Fierro abrió la jornada imponiéndose 6–1 ante el guatemalteco Byron López en BC4 masculino, mientras que Isabela Bolívar Balvín arrasó 10–0 frente a la argentina Solange Moreno en la rama femenina, asegurando su avance a las fases finales.

También destacaron Jerónimo Tequia Fagua, vencedor 4–1 sobre el chileno Tomás Ramírez (BC3 masculino), y Juan Camilo Trejos Pizo, quien ganó de manera contundente 14–0 frente a Kenneth Hernández (BC1 masculino). Las actuaciones reflejaron precisión, control y una lectura táctica sobresaliente por parte del equipo nacional en su estreno en la disciplina.

Tenis en silla de ruedas: dupla mixta en la final

En el tenis en silla de ruedas, Colombia también celebró. La pareja conformada por Paula Michelle López y Darío Martínez avanzó a la final del dobles mixto open tras superar con autoridad a Perú por 6–1 y 6–3, en un partido donde mostraron entendimiento y solidez técnica. En tanto, la dupla de Angie Daniela Guamanga y Samuel Caicedo cayó en semifinales frente a Brasil y disputará la medalla de bronce en la próxima jornada.

Fútbol PC

El equipo de Fútbol PC (Parálisis Cerebral) tuvo su estreno en el torneo, cumpliendo su primer encuentro dentro de la fase de grupos. Aunque el resultado no fue determinante en la tabla, el rendimiento dejó una buena impresión y una base sólida para afrontar los próximos compromisos.

