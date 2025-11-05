Brasil aplastó y Venezuela asombró: así va el Mundial Sub-17 en Catar

Sudamérica dio el primer golpe sobre la mesa en un arranque lleno de goles y resultados inesperados en territorio catarí. Foto: Conmebol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Mundial Sub-17 de Catar comenzó con triunfos sudamericanos comandados por Brasil y Venezuela, que se vistieron como las grandes protagonistas de la primera jornada, al firmar victorias contundentes que las colocan desde ya entre las selecciones a seguir en el torneo juvenil. Colombia, por su parte, rescató un valioso empate 1-1 ante Alemania, tras comenzar en desventaja a los 18 segundos, mientras que otras favoritas como México o Inglaterra iniciaron con el pie izquierdo, en una fecha que sirvió para medir el pulso de las promesas del fútbol mundial.

En el grupo H, Brasil ofreció una auténtica exhibición ofensiva frente a Honduras. El conjunto sudamericano resolvió el encuentro en apenas veinte minutos, con tres goles que encaminaron una goleada histórica por 7-0. La Canarinha impuso su jerarquía, manejó el ritmo del partido y aprovechó cada espacio ante una selección hondureña desbordada desde el inicio. En el mismo grupo, Zambia venció 3-1 a Indonesia, sumando sus primeros tres puntos y manteniendo abierta la pelea por la segunda plaza.

La sorpresa del día llegó en el grupo E, donde Venezuela se impuso por 3-0 a Inglaterra, mostrando una versión letal al contragolpe y con una destacada actuación del arquero Alan Vázquez, decisivo para mantener su arco en cero ante las repetidas llegadas del equipo europeo. La Vinotinto fue efectiva, compacta y sólida, una carta de presentación que la ubica como una de las revelaciones del certamen. En el mismo grupo, Egipto derrotó 4-1 a Haití y comparte el liderato con los venezolanos.

Por su parte, Colombia tuvo un estreno agridulce en el grupo G, al empatar 1-1 con Alemania. El conjunto Tricolor comenzó cuesta arriba, recibiendo un gol apenas a los 18 segundos de juego, pero reaccionó con determinación en la segunda mitad para igualar el marcador. La selección nacional mostró temple y carácter, aunque debieron resistir en los minutos finales ante el empuje alemán. En el otro juego del grupo, Corea del Norte goleó 5-0 a El Salvador, resultado que la deja en lo más alto de la zona.

El grupo F dejó una derrota inesperada para México, que cayó 2-1 ante Corea del Sur. El equipo de CONCACAF se mostró impreciso en ambas áreas: inseguro en defensa y poco eficaz en ataque. Su rival, más ordenado y oportuno, aprovechó las ocasiones para debutar con triunfo. En ese mismo grupo, Suiza venció 4-1 a Costa de Marfil, perfilándose como otro candidato al liderato.

La jornada inaugural, disputada el lunes, había tenido como gran protagonista a Argentina, que superó 3-2 a Bélgica en un partido vibrante del grupo D. Los albicelestes remontaron en la segunda parte pese a la lesión de Filipe Pujol, una de sus promesas. Los ingresos de Miguel Jainikoski y Filipe Esquivel resultaron claves para sellar la victoria. En la misma zona, Túnez goleó 6-0 a Fiyi, lo que la deja como líder provisional junto a Argentina.

En el grupo C, Croacia y Senegal firmaron un empate sin goles que mantiene abiertas las posibilidades de clasificación. Ninguno logró imponerse en un duelo equilibrado y de pocas emociones.

El grupo A tuvo como escenario el debut de la selección anfitriona. Catar, dirigida por el español Álvaro Mejía, cayó 1-0 ante Italia, en un partido parejo resuelto por la mínima. En el mismo grupo, Sudáfrica venció 3-1 a Bolivia, pese a jugar con diez hombres desde el minuto 36. Los bolivianos, con superioridad numérica, no pudieron contener los veloces contragolpes africanos.

En el grupo B, Portugal mostró su potencial ofensivo al superar sin dificultades 6-1 a Nueva Caledonia, mientras que Japón venció 2-0 a Marruecos en un duelo que se decidió en la segunda mitad. En el conjunto marroquí fue titular Abdellah Ouazane, jugador del Ajax que había sido vinculado con el Real Madrid durante el pasado verano.

El resto de la primera fecha en el Mundial Sub-15 Catar 2025

Miércoles 5 de noviembre:

7:30 a. m.

Panamá vs. Irlanda

Tayikistán vs. República Checa

8:00 a. m.

Paraguay vs. Uzbekistán

8:30 a. m.

Austria vs. Arabia Saudita

9:45 a. m.

Malí vs. Nueva Zelanda

10:15 a. m.

Estados Unidos vs. Burkina Faso

10:45 a. m.

Francia vs. Chile

Canadá vs. Uganda

La primera fecha deja así un panorama variado: potencias que confirman su condición, selecciones sudamericanas en alto nivel y varias sorpresas que animan un torneo que reúne a 48 países divididos en 12 grupos de cuatro equipos. Solo los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador