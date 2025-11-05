Jake Paul vs. Gervonta Davis: estas son las razones de la cancelación del combate

La promotora Most Valuable Promotions decidió cancelar la exhibición programada para el próximo 14 de noviembre y con trasmisión de Netflix. Foto: Agencia AFP

La esperada exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis, programada para el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, no se llevará a cabo. Most Valuable Promotions (MVP), la promotora responsable del evento, anunció este lunes por la noche la cancelación del combate tras conocerse una nueva demanda civil contra Davis, presentada por su exnovia Courtney Rossel.

El anuncio puso fin a semanas de expectativa alrededor de un enfrentamiento que prometía convertirse en uno de los eventos mediáticos más seguidos del año. Davis, una de las principales figuras del boxeo mundial, fue acusado de agresión, agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad, secuestro e infligir intencionalmente angustia emocional, según la denuncia presentada recientemente.

Nakisa Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions, explicó en un comunicado que la decisión se tomó buscando actuar con responsabilidad ante la situación. “Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para gestionar esta situación de manera responsable”, señaló. “Si bien no seguiremos adelante con este evento, mantenemos nuestro plan de que Jake Paul encabece un evento en Netflix en 2025. Compartiremos los detalles sobre la nueva fecha, la sede, el oponente de Jake y los combates adicionales tan pronto como se confirmen”.

Un evento que prometía romper moldes

La pelea entre Davis y Paul no solo había despertado enorme interés por el contraste entre ambos púgiles, sino también por su proyección comercial. Sería otro evento de boxeo de gran escala transmitido en Netflix, parte de la apuesta de la plataforma por producir espectáculos deportivos en vivo.

Davis (30-0-1, 28 KOs), campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), llegaba como una de las mayores estrellas del pugilismo actual, conocido por su poder de nocaut y su dominio sobre rivales de élite. En la otra esquina, Jake Paul (12-1, 7 KOs) —youtuber convertido en boxeador profesional— representaba un fenómeno mediático con capacidad de atraer a una audiencia distinta, especialmente joven y digital.

El duelo también llamaba la atención por la diferencia física: Paul, más alto y habituado a pelear en la división de peso crucero (200 libras), se mediría a un rival mucho más pequeño, pero con una técnica y experiencia incomparables. Esa mezcla de espectáculo, contraste de estilos y el morbo habitual de los combates entre figuras mediáticas había logrado captar la atención de la prensa especializada y de millones de fanáticos.

Los problemas legales de Gervonta Davis

La cancelación, sin embargo, no fue una sorpresa total dentro del entorno del boxeo. Davis arrastra una larga lista de problemas legales que han marcado su carrera en los últimos años. En agosto pasado fue desestimada una denuncia por violencia doméstica presentada por la madre de dos de sus tres hijos. A lo largo del tiempo ha enfrentado múltiples cargos relacionados con agresiones y violencia intrafamiliar, además de un caso por atropello con fuga en Baltimore en 2023, por el que fue sentenciado a 90 días de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional.

Aunque varios de sus casos anteriores fueron archivados o resueltos fuera de los tribunales, la nueva demanda de Rossel parece haber sido el punto de quiebre para la promotora. MVP decidió no continuar con el evento, en un intento por distanciarse de la controversia y proteger su reputación, así como la de sus socios comerciales.

Tras conocerse la demanda, el equipo de Jake Paul y la promotora exploraron alternativas para mantener la fecha y evitar la cancelación total. Según se conoció, se contactó a varios potenciales reemplazos para Davis, entre ellos nombres tan resonantes como Francis Ngannou, Ryan Garcia, Andre Ward y Nate Diaz.

Ngannou, excampeón de peso pesado de la UFC, reveló a TMZ Sports que fue contactado directamente por el entorno de Paul, pero decidió rechazar la oferta. Sin un sustituto de peso que garantizara el mismo nivel de atención y ventas, MVP optó por cancelar por completo la función.

Aunque el golpe mediático es evidente, MVP dejó claro que Jake Paul continuará con su plan de encabezar un gran evento en Netflix en 2025. No hay aún fecha ni sede confirmadas, pero la promotora aseguró que ofrecerá más detalles en los próximos meses, junto con el anuncio del nuevo rival.

En cuanto a los fanáticos que ya habían adquirido entradas para la pelea del 14 de noviembre, la empresa informó que Ticketmaster reembolsará el valor total de los boletos.

La cancelación deja en pausa un enfrentamiento que prometía marcar un hito entre el boxeo tradicional y el entretenimiento digital. También reabre el debate sobre cómo los problemas personales y legales de los deportistas pueden impactar directamente el desarrollo de grandes espectáculos deportivos.

