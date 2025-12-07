Colombia quedó campeón de los Juegos Bolivarianos: así quedó la tabla final de medallas

La selección de rugby que celebró el título bolivariano en Perú. Foto: Ministerio del Deporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia celebró este domingo en Ayacucho–Lima 2025 un nuevo título de los Juegos Bolivarianos, el cuarto consecutivo de su historia, sin contar la edición especial de 2024 por el bicentenario de Perú, que quedó en manos del anfitrión. Con esta consagración, el país ratifica su hegemonía reciente en el certamen, aunque todavía permanece lejos del histórico dominio de Venezuela, máximo ganador con 13 títulos bolivarianos.

El título quedó sellado tras comenzar la jornada dominical, liderando la tabla de medallas con 130 oros, 112 platas y 76 bronces, una ventaja que desde hace días ya era inalcanzable para sus perseguidores en el cierre del programa competitivo. La diferencia reflejó no solo cantidad, sino solidez en múltiples disciplinas a lo largo de las dos sedes.

Con 130 oros, 112 platas y 76 bronces, la delegación tricolor se mantiene en lo más alto del medallero general. 🇨🇴✨#JuegosBolivarianos2025 pic.twitter.com/XWQQizub8m — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) December 6, 2025

Así fueron las últimas jornadas de los Juegos Bolivarianos

La consagración de este domingo tuvo como base lo construido en una penúltima jornada de alto voltaje, en la que Colombia vivió una de sus fechas más vibrantes en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Patinaje de velocidad, atletismo, rugby seven y karate sostuvieron el protagonismo tricolor en un sábado de múltiples celebraciones.

El óvalo de la Costa Verde abrió el telón con el patinaje de velocidad. Colombia inició su participación con un doblete plateado en los 200 metros contrarreloj: Kollin Andrea Castro registró 18.872 y Jhon Edwar Tascón 17.782, ambos muy cerca del oro en finales resueltas por milésimas.

La explosión llegó en los 1.000 metros sprint, prueba dominada de principio a fin por Colombia. En la final femenina, Kollin Castro, recientemente reconocida por El Espectador en la ceremonia de El Deportista del Año, se coronó campeona bolivariana con 1:29.893, mientras que Luz Karime Garzón, su compañera de selección, terminó quinta tras haber asegurado también cupo en la definición.

En la final masculina, el cierre fue electrizante y completamente tricolor. Jhon Edwar Tascón se llevó el oro con 1:23.892 y Juan Jacobo Mantilla fue plata con 1:23.956, mientras que el chileno Gabriel Reyes completó el podio. Con ese envión, Colombia abrió su camino en el patinaje con autoridad y ambición.

El patinaje, siempre el patinaje para que🇨🇴 Colombia grite campeón. En los #JuegosBolivarianos2025, llegamos a 132 🥇 con el triunfo de Kollin Andrea Castro en los 1.000 metros sprint (1:29.893). ¡Ganadora por naturaleza!🏆 pic.twitter.com/n03J8EYsDc — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) December 6, 2025

El atletismo apagó sus luces en Lima con una de las imágenes más potentes del día: César Herrera conquistó el oro en el maratón de marcha con un tiempo de 3h 15:49. El colombiano construyó la victoria kilómetro a kilómetro, superando al peruano Luis Campos, plata, y al guatemalteco Erick Barrondo, bronce, para cerrar el atletismo con un balance contundente de 17 oros, nueve platas y cinco bronces.

El rugby seven también dejó huella. La selección femenina fue campeona invicta tras vencer a Costa Rica (42–0), Perú (33–14), Paraguay (31–0) y superar nuevamente a las peruanas 25–7 antes de empatar 12–12 con Paraguay. El equipo masculino, por su parte, sumó una sólida medalla de plata tras caer en la final ante Chile, luego de un recorrido consistente durante el torneo.

En karate, Colombia volvió a subir a lo más alto del podio con el oro en kata por equipos masculino, logrado por Samuel Vidal, Alejandro Ramírez y Danny Díaz, y con el título de Wendy Mosquera en –68 kg kumite, tras vencer 7–4 a la venezolana Marianth Cuervo. Además, Rubén Henao aportó una plata en –84 kg, elevando el balance acumulado en esta disciplina.

Con este respaldo del sábado, Colombia afronta el domingo con el margen suficiente para confirmar su corona.

Así, Colombia levantó otra vez el trofeo bolivariano y reafirmó su liderazgo regional en el ciclo actual, con la mirada puesta en sostener este proyecto deportivo hacia los próximos desafíos continentales, mientras la historia sigue marcando que el gran referente tradicional del certamen continúa siendo Venezuela, aún lejos, pero presente en la memoria estadística del evento.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador