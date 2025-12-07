Sebastián Montoya terminó su primera temporada en la Fórmula 2: ¿cómo quedó en la tabla?

Sebastián Montoya, piloto de la F2. Foto: Prema Racing

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sebastián Montoya cerró la temporada 2025 de Fórmula 2 en el puesto 12 del campeonato, con 91 puntos, después de un final abrupto en Yas Marina, en el gran premio de Abu Dhabi, que terminó condicionando su ubicación en la tabla.

El colombiano quedó a 14 unidades del top 10, ocupado por Roman Stanek, y no pudo sumar en la última cita del año pese a haber clasificado en la quinta posición.

🇦🇪 @Formula2 | ABU DHABI GP

📍 @ymcofficial

🛞 Sebas Montoya



FEATURE RACE RESULT : DNF

The Virtual Safety Car was deployed on Lap 11 as Sebastián Montoya slowed to a halt ahead of Turn 14 and needed recovering and was converted into a full Safety Car on Lap 12.#a14management pic.twitter.com/EcuuJJDKdv — A14 Management (@A14Management) December 7, 2025

El retiro llegó en la vuelta 11, cuando una falla mecánica detuvo por completo su monoplaza y obligó primero a un Virtual Safety Car y luego al ingreso del Safety Car para retirar el auto.

Mal final para una temporada irregular

Hasta ese momento, Montoya completaba un fin de semana sólido, en una temporada de altibajos.

Alternó un inicio con tres puntos en la primera sprint, una prolongada sequía posterior y remontadas destacadas como los dos segundos lugares en Barcelona y la sprint de Silverstone, además del tercer puesto logrado en la carrera principal de Mónaco y los puntos sumados en el GP de Italia.

La jornada final tuvo como ganador a Joshua Duerksen, quien repitió triunfo en Abu Dabi por segundo año consecutivo, acompañado en el podio por Stanek y Gabriele Minì. Duerksen también terminó como el mejor latinoamericano del año, noveno con 107 puntos, seguido por Montoya y Rafael Villagómez (14.º, 43).

El título quedó en manos de Leonardo Fornaroli con 211 puntos, escoltado por Jack Crawford (175) y Richard Verschoor (170).

Montoya, que renovó su vínculo con Prema Racing para 2026, se enfocará ahora en consolidar ese aprendizaje en su segunda campaña completa en la categoría.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador