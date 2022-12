Colombia sigue brillando en el Mundial de Pesas

Jhor Moreno le dio a Colombia tres medallas de bronce en la octava jornada del Mundial de pesas. Foto: Fedepesas

Este 2022, Bogotá es sede del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas y Colombia ha hecho respetar la casa. En lunes 12 de diciembre, en la octava jornada del Mundial, la delegación nacional volvió a sumar medallas en la competencia.

Colombia sumó tres más para llegar a 21 en total en el certamen orbital, confirmando de esta manera que es potencia de esta disciplina. Los primeros en salir a competencia fueron los deportistas Jhor Esneider Moreno y Yeimar Mendoza, quienes subieron a la plataforma para buscar la medalla en la división de los 96 kilos.

En el arranque, Moreno no logró ajustar su último intento, pero con los 171 que hizo en el segundo, consiguió asegurarse la medalla de bronce en dicha prueba. Por su parte, Yeimar Mendoza no alcanzó a ubicarse en la quinta casilla de la jornada, logrando como mejor levantamiento el de 166 kilos.

El primero en subir a la plataforma nuevamente fue Jhor Moreno, quien en su primer intento alcanzó los 200 kilos. El segundo intento de Moreno fue de 205 y el tercero de 209 para asegurarse el bronce en el envión. En el total, sumaría uno más con 380, lo que le entregó a la delegación tricolor tres medallas de bronce.

Así se ve el tricolor nacional en el podio del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas.



Jhor Esneider Moreno fue la figura nacional con sus tres medallas de bronce 🥉🥉🥉. #VamosConToda pic.twitter.com/7kcsHAaNsx — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) December 13, 2022

”El significado de esta medalla es demasiado, esto es sudor y mucho trabajo. Es satisfacción porque esto era lo que tenía en mente, montarme al podio como me lo había soñado antes de la competencia”, aseguró Moreno. “Este proceso ha sido largo, son más de dos meses en Bogotá trabajando para tener estos resultados. Me he dedicado a trabajar pensando también en los Juegos Olímpicos, esto es con calma, pero hay que proyectar lo que se quiere”, destacó el triple medallista de bronce.

Actualmente, Colombia es tercero en el medallero con 21 medallas: tres de oro, cinco de plata y 13 de bronce. Las tres preseas doradas fueron conseguidas por Yenny Álvarez en los 69 kilos.

Este martes la jornada continua y las encargadas de subir a la plataforma en la Gran Carpa de Corferias serán Hellen Escobar y Mailyn Echeverría en los 76 kilos.

