Colombia sueña con medalla en Dakar 2026: Emanuel Otálvaro, semifinalista en tenis de mesa

La victoria del antioqueño de 16 años tiene un significado especial, teniendo en cuenta que China es la principal potencia mundial del tenis de mesa. Pese a la jerarquía de su rival, Otálvaro consiguió…

El tenis de mesa colombiano sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Emanuel Otálvaro consiguió este miércoles su clasificación a las semifinales del torneo individual masculino, luego de superar al chino Hechen Li, uno de los favoritos al título, en un exigente compromiso que se resolvió en cinco sets.

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La victoria del antioqueño de 16 años tiene un significado especial, teniendo en cuenta que China es la principal potencia mundial del tenis de mesa. Pese a la jerarquía de su rival, Otálvaro consiguió imponerse por 4-1, cediendo apenas un set y prolongando una destacada participación que lo tiene soñando con una medalla olímpica.

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El colombiano, segundo cabeza de serie de la competencia, necesitó 41 minutos para quedarse con la victoria en un enfrentamiento de parciales ajustados. Otálvaro se impuso por 12-10, 13-11 y 11-3 en los primeros tres sets, cedió el cuarto por 10-12 y finalmente sentenció el compromiso con un 12-10 que aseguró su clasificación.

El camino del colombiano hasta las semifinales también ha estado marcado por la regularidad. En la fase de grupos superó por 3-0 al costarricense Lucca Lobo, al francés Noah Vitel y al peruano Samuel Duffoo. Posteriormente, en los octavos de final, eliminó al español Ladimir Mayorov con un categórico 4-0, sin ceder ningún set.

Ahora, Otálvaro espera por su rival en las semifinales, que saldrá del enfrentamiento entre Chinting Lin, representante de China Taipéi, y Ki Ho Li, de Hong Kong. El antioqueño buscará una nueva victoria que le permita avanzar a la final y asegurar, como mínimo, una medalla de plata para Colombia en las justas de Dakar 2026.

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